„ALEXA, was ist das älteste Gewerbe der Welt?“

„Ich habe das hier im WOLL Magazin gefunden:“

Zunächst beruhigen Sie sich bitte, wir sind nicht so schlüpfrig unterwegs, wie Sie vielleicht gerade denken. Denn: Das älteste Gewerbe der Welt ist unzweideutig Marketing. Zugegeben, der Begriff Marketing ist erst im vorigen Jahrhundert entstanden und fasst die Prozesse rund um Verkaufen von Produkten und Dienstleistungen zusammen. Dazu zählt natürlich besonders die Kommunikation, oder wie es früher hieß: Werbung, Reklame.

Und so lichtet sich der Nebel. Denn es war eine gelungene Werbeaktion von Eva, mit der Adam zum verbotenen Biss in den Apfel verführt wurde. Kommt Ihnen diese Methode bekannt vor? Sie werden bestätigen: Ja, das ist Marketing. Viel älter geht´s nicht.

Sauerländer sind die besten?

Vermutlich waren es dann die frühen Vorfahren der Sauerländer, die die Vorzüge und Möglichkeiten von Marketing erkannt und noch wichtiger, auch konsequent genutzt haben. WOLL-Autor Michael Martin, der durch mehrere stammtisch-wissenschaftliche Studien den Sauerländern aufs Maul geschaut hat, behauptet in seinem Werk „Sauerländer. Besser geht’s nicht.“ felsenfest:

„Die Sauerländer sind einfach die Besten. Vom lieben Gott nach seinem Ebenbild erschaffen aus Mutter Erde und Vater Durst. Die Krönung vonner Schöpfung. Das Gelbe von zwei bis drei Eiern. Das Mett in der Wurst, und so weiter!“

Wir wollen an dieser Stelle die Lobhudelei des Autors beenden, denn schon nach diesen ersten Sätzen wird die reklamemäßige Hervorhebung der Sauerländer deutlich. Wer denkt nicht bei Mutter Erde und Vater Durst an die beliebten Sauerländer Biermarken? Oder wer freut sich bei „das Gelbe von zwei bis drei Eiern“ nicht sofort an das Sauerländer Eierbacken? Und wer das Wort Wurst nur hört, bekommt knackige „Dicke Sauerländer“ in die Augen.

Geschickt und konsequent nutzen Sauerländer die Chancen und Möglichkeiten des Marketings. Innovative Produktentwicklung, strategische Markenbildung, kluge Marktpositionierung und weitsichtige Vertriebspolitik stehen hinter den Erfolgen bekannter Marken wie FALKE, WARSTEINER oder GEFU, um nur einige zu nennen.

Warum nicht einfach mal beim Unternehmen in der Nachbarschaft nachhören, wie sie den Markt bearbeiten? Oder einfach beim Marketingclub Hochsauerland reinschnuppern? Sauerländer Nachbarschaftshilfe! Besser geht’s nicht…

Mein Name ist Macketing. Alexa Macketing. Ich bin Dozentin im Fachbereich „Dönekes“ an der Sauerland-Universität zu Blüggelscheidt-Mosebolle. Zusammen mit meinem Marketingclub-Team forsche ich am Geheimnis, warum es so viele welt-erfolgreiche Sauerländer Unternehmen gibt. Zugegeben: Noch tappen wir ein wenig im Dunkeln, aber wir bleiben am Ball… Mehr Marketing-Dönekes in den kommenden WOLL-Ausgaben!