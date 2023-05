Akzeptanzstudie zu erneuerbaren Energien

Mittels einer mündlichen Befragung – von Ende Mai bis Mitte Juni – ermittelt die Fachhochschule Südwestfalen in Meschede , wie die Bevölkerung im Sauerland den Ausbau erneuerbarer Energien bewertet. Umfrage und Datenanalyse sollen Entscheidungen für Politik, Wissenschaft und Praxis, im Hinblick auf den Erhalt oder Ausbau von Energieformen unterstützen.

Studierende befragen in den kommenden Wochen die Bevölkerung im Sauerland zum Ausbau der Energieformen.

Befragt werden hierzu Personen ab 16 Jahren auf Basis standardisierter Fragebögen. Die Befragung erfolgt mündlich durch Studierende der Fachhochschule Südwestfalen, die ein spezielles Briefing und eine intensive Einweisung erhalten haben. Die Ergebnisse werden im Rahmen der Befragung schriftlich festgehalten. „Unser Ziel ist das Ableiten von Empfehlungen, welche Energieformen zukünftig aus Sicht der Bevölkerung zu berücksichtigen und welche Formate und Beteiligungsmöglichkeiten für die Menschen der Befragungsregion geeignet sind“, erklärt Studienleiterin Prof. Dr. Anne Jacobi.

Welche Formen der Energiegewinnung sind geeignet?

„Während der Ausbau der erneuerbaren Energien stagniert und die Wärmewende nicht vorankommt, geraten in Politik und Öffentlichkeit die Kosten, Steuerungsprobleme und Konflikte bei der konkreten Umsetzung immer stärker in den Fokus“, so Jacobi. Unterschiedlich wird der konkrete Ausbau der erneuerbaren Energien von der Bevölkerung bewertet. Während Solarenergie auf Dächern allgemein Akzeptanz findet, kommt es zu Spannungen, wenn es um die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen, Windindustrieanlagen an Land und auf See oder von Biogasanlagen geht. Insbesondere in Regionen, in denen Windindustrieanlagen geplant sind, treten Bedenken und Widerstand auf, vor allem hinsichtlich von Umwelt- und Naturschutzanliegen sowie Interessen der Anwohner. An diesen Punkten setzt die Umfrage konkret für das Sauerland an.

Die Umfrage wird vom 24. Mai bis 12. Juni in Form einer Straßenbefragung durchgeführt. Studenten befragen hierzu Menschen im ganzen Sauerland auf öffentlichen Plätzen oder in Einkaufsstraßen. Die Fachhochschule Südwestfalen bittet um Unterstützung der Studierenden bei der Befragung.