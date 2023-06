Aktiver Umwelt- und Naturschutz und moderne Land- und Forstwirtschaft

Am Montag, 5. Juni fand eine spannende Podiumsdiskussion der CDU im Hochsauerlandkreis statt. Etwa 200 Besucher diskutierten über die Herausforderungen und Chancen der modernen Land- und Forstwirtschaft. Unter den Teilnehmern waren Friedrich Merz, Dr. Peter Liese, Michael Alterauge, Matthias Becker, Stefan Fuchte, Marie Hoffmann und Georg Muth-Köhne. Moderiert wurde die Runde von Patrick Liste, Chefredakteur des Wochenblatts für Landwirtschaft und Landleben.

Die Veranstaltung bot eine Plattform für einen konstruktiven Dialog über die aktuellen Themen und Entwicklungen in der Land- und Forstwirtschaft. Friedrich Merz, heimischer Bundestagsabgeordneter, betonte eingangs die Bedeutung des ländlichen Raums für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Er hob hervor, dass es notwendig sei, die Herausforderungen der modernen Landwirtschaft anzugehen und gleichzeitig die Chancen zu nutzen, die sich durch innovative Ansätze und Technologien ergeben.

Innovative Ansätze nutzen

Dr. Peter Liese, Mitglied des Europäischen Parlaments, ergänzte die Diskussion mit seinem Fachwissen über umweltfreundliche Landwirtschaft und die Notwendigkeit, den Klimawandel in den Fokus zu rücken. Er unterstrich die Bedeutung einer nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft, die sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Ziele verfolgt. „Der Dialog zwischen Politik, Gesellschaft und Land- und Forstwirten ist extrem wichtig. Das gilt für mich so lange wie ich Politik mache. Aber es gilt in dieser Zeit ganz besonders“, unterstrich Liese die Bedeutung des Austauschs.

Die Teilnehmer der Diskussion, Michael Alterauge, Matthias Becker, Stefan Fuchte, Marie Hoffmann und Georg Muth-Köhne, brachten ihre Erfahrungen und Perspektiven als Vertreter der Land- und Forstwirtschaft in der Region ein. Sie diskutierten die aktuellen Herausforderungen, wie den Klimawandel, den Strukturwandel und die Digitalisierung, sowie die Chancen, die sich durch innovative Lösungen und den Einsatz moderner Technologien ergeben.

Aktiver Naturschutz und nachthaltige Praktiken

Besondere öffentliche Aufmerksamkeit erhält Marie Hoffmann mit ihrem Engagement für die Landwirtschaft und den aktiven Naturschutz. Mit über 400.000 Followern allein auf Instagram hat sie eine große Reichweite und nutzt diese Plattform, um für die Landwirtschaft zu werben und über nachhaltige Praktiken zu informieren. Ihr Einsatz für die Branche fand bei den Teilnehmern und Besuchern große Anerkennung.

Friedrich Merz lobte die Qualität der Debatte: „Ich höre an diesem einen Abend wesentlich fundiertere Aussagen als in den vergangenen zwei Jahren aus der Bundesregierung“.

Die CDU im Hochsauerlandkreis, so abschließend die Zusage des Kreisvorsitzenden Matthias Kerkhoff MdL, werde sich aktiv für eine zukunftsfähige und nachhaltige Land- und Forstwirtschaft einsetzen und sich weiterhin intensiv mit den Anliegen der Branche auseinandersetzen: „Uns ist bewusst, dass wir die Herausforderungen beim Umwelt- und Naturschutz nur mit der Land- und Forstwirtschaft und nicht gegen sie bewältigen können.“