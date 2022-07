Aktiv werden und beim eigenen Glück nachhelfen

Unabhängig davon, ob Sie eine Frau oder ein Mann, jünger oder älter sind, unglückliche Phasen kennt jede/r. Wenn wir von Glück sprechen, so meinen wir meistens das Gefühl, glücklich zu sein. Wenn es uns schlecht geht, sind wir unglücklich. Ein Unglück hingegen ist Pech oder schlimmstenfalls ein tragisches Ereignis wie ein Unfall. Wenn wir jedoch „Glück haben“ denken, ist so etwas gemeint wie, dass wir auf dem Rummel an einem Glücksrad drehen und den Hauptgewinn erzielen.

Ist es denn möglich, dem eigenen Glück in dieser oder jener Hinsicht nachzuhelfen? Wir schauen uns im Folgenden Möglichkeiten an, mit denen wir selbst aktiv werden und durch unsere Taten dem Glück ein wenig auf die Sprünge helfen.

Wie werde ich wieder glücklich?

Wenn Sie sich unglücklich fühlen, kann das viele Ursachen haben. Bei einem pathologischen Grund sollte ein Facharzt aufgesucht werden, aber manchmal hat dies andere Hintergründe. Vielleicht sind Sie im Alltagstrott stecken geblieben oder es fehlt Ihnen an Motivation. In diesen Fällen müssen Sie Ihre Komfortzone verlassen und etwas wagen oder sich überwinden.

Gehen Sie mal wieder unter Leute und suchen Sie das Gespräch. Beleben Sie alte Freundschaften, rufen Sie einfach mal an oder lernen Sie neue Menschen kennen. Der Austausch und die soziale Interaktion werden Ihre Laune deutlich heben. Wie erfüllend kann es sein, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen? SEHR! Erlernen Sie ein neues Hobby, eine Sportart, eine Fremdsprache oder ein Handwerk. Die ersten Erfolge werden Ihnen in jedem Fall ein echtes Glücksgefühl verschaffen.

Materielles Glück und etwas Hoffnung

Hatten Sie bei Brettspielen meistens Pech? Vielleicht kommt es Ihnen nur so vor, dass bisher eine „glückliche Hand“ gefehlt hat. Neben dem empfundenen Glück ist Glück bei Spielen und Wettbewerben oder Gewinnspielen schwer zu beeinflussen – oder etwa nicht? Das kommt auf die Häufigkeit und die Art des Spielens an.

