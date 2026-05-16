Aktiv unterwegs im Sauerland

Radfahren in Meschede

Wenn die ersten warmen Frühlingstage durchs Sauerland ziehen, ist Meschede ein idealer Ausgangspunkt für alle Radfans. Ob gemütlich am See entlang, sportlich auf längeren Strecken oder auf Mountainbike-Trails durch den Wald – die Stadt und ihre Umgebung bieten abwechslungsreiche Möglichkeiten, Natur und Bewegung zu verbinden – und das teils mir grandiosen Aussichten.

Genussradeln am Hennesee

Ein Highlight für Familien und Freizeitfahrer ist zum Beispiel die Runde um den Hennesee. Auf rund 14 Kilometern lassen sich Uferwege, schattige Waldabschnitte und ruhige Parkplätze miteinander kombinieren. Zahlreiche Bänke und Aussichtspunkte laden zu kurzen Pausen ein, während man die Wasserlandschaft und das frische Grün der Umgebung genießt.



Längere Strecken für Entdecker

Meschede liegt günstig an mehreren regionalen Radwegen, die sowohl Tages- als auch Mehrtagestouren ermöglichen. Der RuhrtalRadweg führt entlang des Flusses durch die Stadt und weiter ins Ruhrgebiet, während der Ruhr-Sieg-Radweg auf ehemaligen Bahntrassen spannende Einblicke in Natur und Kultur der Region erlaubt. Auch die HenneseeSchleife des SauerlandRadrings ist eine attraktive Option: Gut 40 Kilometer asphaltierter Weg verbinden Meschede mit dem Ruhrtal und dem Wennetal und bieten sanfte Steigungen für sportliche Tagesausflüge.



Mountainbike und Action

Mountainbiker kommen in Meschede ebenfalls auf ihre Kosten. Der Bike-Park Meschede bietet Parcours, Flowlines und Hindernisse für Anfänger und Fortgeschrittene. Wer die Natur abseits der Straßen erleben möchte, kann auf den Trails rund um Hennesee und Ruhrtal abwechslungsreiche Strecken mit Wäldern, kleinen Anstiegen und Aussichtspunkten genießen – ideal für kurze Adrenalin-Kicks oder längere Touren.



Radfahren in Meschede ist eine Einladung, die Umgebung bewusst zu erkunden. Ob eine gemütliche Runde am See, eine längere Etappe durch Täler und Höhen oder Mountainbike-Abenteuer im Wald – die Vielfalt der Wege macht die Stadt zu einem perfekten Ausgangspunkt, um das Sauerland aktiv zu entdecken. (sn)