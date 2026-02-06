Aktiv durch das Jahr – Der neue Wanderkalender 2026 ist erschienen 

Das neue Wanderjahr kann kommen: Der frisch erschienene Wanderkalender Medebach 2026 bietet wieder zahlreiche Gelegenheiten, die einzigartige Landschaft der Medebacher Bucht gemeinsam zu entdecken. In bewährter Zusammenarbeit zwischen der Touristik-Gesellschaft, der SGV-Abteilung Medebach und zahlreichen Partnern aus den Ortsteilen ist erneut ein vielseitiges und ansprechend gestaltetes Programm entstanden.

Wanderungen für alle – von Naturerlebnis bis Kulturgenuss

Das Angebot umfasst geführte Touren für jeden Geschmack: von Walderlebnistouren für Familien mit Kindern über vielfältige Themenwanderungen bis zur anspruchsvolleren Wanderung auf Qualitätswegen. Dabei zeigen ortskundige Wanderführer die schönsten Wege und Aussichtspunkte rund um Medebach und seine Dörfer – ein Erlebnis für alle Generationen.

Höhepunkt des Jahres: Die Medebacher Wanderwoche vom 26. September bis 3. Oktober

Ein besonderes Highlight bildet wieder die Medebacher Wanderwoche. Sie startet mit der beliebten Kulinarischen Wanderung und endet mit der Weinwanderung. Hier verbinden sich Natur, Bewegung und Genuss auf besondere Weise: An fünf Stationen können unterwegs verschiedene deutsche Qualitätsweine und kleine Snacks gekostet werden. Die Teilnahme an der Weinwanderung ist bereits jetzt über den TicketShop der Touristik-Gesellschaft Medebach buchbar.

Der Wanderplan Medebach 2026 ist ab sofort in der Tourist-Information am Marktplatz erhältlich