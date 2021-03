Aktionswochen in Eslohe: Vom 15. März bis zum 4. April shoppen und gewinnen!

Punkte sammeln für jeden Einkauf

In der Gemeinde Eslohe findet eine tolle Frühjahrsaktion statt. Endlich gibt es die ersten Öffnungsschritte für den Einzelhandel, per Click und Meet können nun Termine vereinbart werden. Die Kunden bekommen dann einen Zeitslot zugewiesen, in der Zeit sie den Laden betreten und dort einkaufen können. Termine können telefonisch, über E-Mail oder die Websiten der einzelnen Geschäfte vereinbart werden.

Der Verein Eslohe Aktiv verteilt Plakate und Teilnahmekarten für das Gewinnspiel an die Einzelhändler, die ihre Geschäfte an der Hauptstraße haben. Für jeden Einkauf in einem Mitgliedsbetrieb vom 15.03. bis zum 04.04. erhält der Kunde einen Aufkleberpunkt. Punkte gibt es auch für Bestellungen im Abhol- & Lieferdienst der Esloher Gastronomie.

Ist die Teilnahmekarte ausgefüllt und sind alle Punkte aufgeklebt, dann kann die Karte in jedem Geschäft abgegeben werden. Die Hauptpreise sind: 1. Preis: Gutschein von Eslohe-Aktiv im Wert von 300 Euro, 2. Preis: Gutschein von Eslohe-Aktiv im Wert von 200 Euro, 3. Preis: Gutschein von Eslohe-Aktiv im Wert von 100 Euro. 4. bis 10. Preis: Gutschein von Eslohe-Aktiv im Wert von jeweils 25 Euro.

Nun heißt es also: Mitmachen, den Einzelhandel unterstützen und mit etwas Glück sogar noch etwas dabei gewinnen! Viel Glück!