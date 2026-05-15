Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt: Programm in der Mescheder Innenstadt

Mit dabei sind auch die Offene Ganztagsschule (OGS) der Schule unter dem Regenbogen, die OGS der Marienschule Meschede sowie die Rap-AG. Los geht es mit einem Tanz-Flashmob, den der Sportkurs des Gymnasiums gemeinsam mit den OGS entwickelt hat, und der während der gesamten Veranstaltung immer wieder zum Mittanzen einladen wird. Nach einer kurzen Eröffnungsrede durch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums wird die Rap-AG der Marienschule gemeinsam mit Philta West ihr selbst komponiertes Lied zum Thema „Zusammenhalt“ präsentieren, das sich hören lassen kann.

Weltkarte zeigt: Meschede ist Heimat für viele Menschen

Präsentiert wird auch eine große Weltkarte, die in den vergangenen Wochen durch die Seniorenzentren vor Ort und das Marcel-Callo-Haus gewandert ist, um zu verdeutlichen, dass Menschen von überall auf der Welt in Meschede ihre Heimat gefunden haben. Der Kunstkurs des Gymnasiums lädt am Aktionstag alle Menschen vor Ort ein, auf der Karte ihren Abdruck zu hinterlassen. Zum Diskussionsglücksrad lädt die AG „Schule ohne Rassismus“. Verschiedene Thesen zum Thema „Zusammenhalt in Vielfalt“ regen dazu an, respektvoll miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. An insgesamt zwölf Stationen gibt es viel zu entdecken: Buttons zum Selbergestalten, Pantomime, Diskussionsduell, kunstvolle Plakate, ein internationales Rezeptbuch und vieles mehr.

Quelle: Gymnasium der Stadt Meschede

Seit April haben die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums mit Künstlerin Carly Schmitt und mit ihren Lehrerinnen Marina Niggemann, Karolina Dudek, Johanna Meier und Pinar Bozkurt sowie Maria Kitsaki, Schulsozialarbeiterin der Stadt Meschede, zum Thema Aktionskunst gearbeitet und ihre Ideen in das Programm eingebracht. Thematisiert wurden ausgewählte Thesen der Initiative kulturelle Integration beim Deutschen Kulturrat. So beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler unter anderem mit folgenden Fragen: Was braucht es für eine gute Streitkultur? Wie bilde ich mir eine Meinung? Und wie bringe ich meine Position dann künstlerisch zum Ausdruck? Die Ergebnisse sind beeindruckend und werden auf dem Kaiser-Otto-Platz der Öffentlichkeit präsentiert.

Aktionskunst zum UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt

Am 21. Mai 2026, dem UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt, findet erstmals der bundesweite Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt statt. Ausgerufen wird er von den 28 Mitgliedern der Initiative kulturelle Integration beim Deutschen Kulturrat – einem Bündnis von Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner, Religionsgemeinschaften, Medien, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Das Projekt der Kreis- und Hochschulstadt Meschede in Kooperation mit dem Gymnasium der Stadt Meschede wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und das Kultursekretariat NRW Gütersloh.