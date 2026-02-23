Aktionen für „nachtfrequenz26 – Nacht der Jugendkultur“gesucht

Die „Nacht der Jugendkultur – nachtfrequenz26“ ist das größte vernetzte Jugendkultur-Projekt bundesweit und wird veranstaltet von der Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit. Im vergangenen Jahr nahmen 95 Städte und Gemeinden in ganz NRW teil. „Von Jugendlichen für Jugendliche“, das ist die Idee der nachtfrequenz. Sie lädt zum Schauen, Hören und vor allem zum Mitmachen und Mitgestalten ein. Gesucht werden Kunst- und Kulturaktionen aus den Sparten Theater, Malerei, Literatur, Tanz, Film, Fotografie, Medienkunst, Musik, Design, Akrobatik – fast alles ist möglich.

„Das können Open Stages sein, Tanz, Theater, Poetry-Slams, Videodrehs, Graffiti, Musik von Hip-Hop bis Metal mit Lokalmatadoren und Newcomern, aber auch Workshops, Skate Contests und Dance Battles stehen auf dem Programm. Die Aktionen richten sich an Jugendliche ab 14 Jahren“, erläutert Kerstin Westermann vom Jugendamt Warstein, zuständig für das Kinder und Jugendbüro.

Quelle: Julia Reschucha

Es stehen Projektmittel zur Verfügung, die von der der Stadt Warstein bei der LKJ NRW e.V. abgerufen werden können. Das Projekt wird unterstützt durch das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen.

Weitere Informationen gibt es bei Kerstin Westermann unter 02902 81317 oder k.westermann@warstein.de. Oder unter Homepage – nachtfrequenz25 – Nacht der Jugendkultur – 27./28.9.2025