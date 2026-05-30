Aktion LesePass: Stadt Lennestadt belohnt fleißige Büchereibesucher

Die elf Büchereien in Lennestadt sind wahre Lieblingsorte: Große, helle Räume, einladende Möbel, eine freundliche, ruhige Atmosphäre, hohe Regale vollgepackt mit Abenteuern und kleinen Alltagsfluchten, die entdeckt werden wollen. Hier warten die kleine Raupe Nimmersatt neben den drei Fragezeichen auf die jüngeren Leseratten, während Charlotte Link, Sebastian Fitzek oder Dora Heldt den erwachsenen Lesebegeisterten eine Auszeit in fremden Welten versprechen. Auch gut sortierte Spiele und die beliebten Tonies gehören zur Ausstattung.

Im letzten Jahr rief die Stadt Lennestadt gemeinsam mit allen elf Büchereien aus dem gesamten Stadtgebiet den Lennestädter LesePass ins Leben. Ziel war es, die Lesemotivation weiter zu fördern und groß und klein zum Gang in die Büchereien zu motivieren. „Besucher*innen erhielten bei jedem monatlichen Besuch einen Stempel. Wer mindestens sieben Stempel gesammelt hatte, wurde Ende Februar zu einer besonderen Veranstaltung ins Meggener PZ eingeladen“, beschreibt Ingrid Stinn, Leiterin der Bücherei in Langenei, die Idee des LesePasses. Gesponsert wurde diese Veranstaltung von der Stadt Lennestadt und den Karl-May-Festspielen in Elspe.

Quelle: Luisa Möser/Stadt Lennestadt

Martin Steinberg von der Stadt Lennestadt führte humorvoll durch das Programm. Bürgermeister Tobias Puspas und Elisabeth Lappe-Oeynhausen von der Büchereifachstelle Paderborn betonten in ihrer Rede nicht nur die Vorzüge und die Wichtigkeit des Lesens und Vorlesens, sondern hoben besonders den Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der Büchereien hervor: Ohne die 90 Ehrenamtlichen, die neue Bücher, Spiele und Tonies anschaffen, die Ausleihe organisieren und so über 6000 Arbeitsstunden im Jahr leisten, hätten die Büchereien in den Orten weder Bestand noch Zukunft.

Den Höhepunkt dieser außergewöhnlichen Veranstaltung bildete sicherlich die musikalische Lesung von Jean-Marc Birkholz (bekannt als Winnetou des Elspe Festivals) und Particia Prawitt (Originalstimme des Burgfräuleins Bö in den Ritter Rost-Büchern), die die Geschichte „Ritter Rost und das Haustier“ mit ihrem Auftritt zum Leben erweckten. „Mir hat besonders gefallen, dass wir bei der Musiklesung mitmachen konnten, und dass auch gesungen wurde“, freut sich der 8-jährige Lutz über den unterhaltsamen Nachmittag.

Zum Abschluss wurden die fleißigen Leser*innen mit Urkunden und Gutscheinen für das Elspe Festival ausgezeichnet, auch die Ehrenamtlichen erhielten eine wohlverdiente Ehrung.

Der Lennestädter LesePass ist ein Grund mehr – falls es den überhaupt braucht – um unseren Büchereien den ein oder anderen Besuch abzustatten. Hier warten nicht nur die kleine Raupe Nimmersatt und die drei Fragezeichen auf euch.