Aktion „Esloher für Esloher“ unterstützt hilfebedürftige Menschen

Über eine großzügige Spende der Esloher Werbegemeinschaft konnte sich jetzt die Caritas-Konferenz Eslohe freuen. Angeschlossen an den örtlichen Caritas-Verein und angegliedert an die Katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul besteht der Verein seit 150 Jahren in Eslohe und kümmert sich ehrenamtlich um Menschen vor Ort, die Hilfe benötigen. Das können Besuche im Seniorenheim Störmann´s Hof oder bei Privatpersonen sein, aber auch die Vermittlung von Hilfe, Gespräche und Unterstützung in sozialen Notlagen sind Aufgaben der Mitglieder. Neben einer Haussammlung im Sommer ist die Spende der Werbegemeinschaft ein wichtiger Beitrag für die Arbeit der Caritas-Konferenz.

Bei der Aktion „Esloher für Esloher“ stellen die Mitglieder der Esloher Werbegemeinschaft ab Anfang Dezember für die Adventszeit kleine rote Sparschweine in ihren Geschäften auf, in denen die Spenden gesammelt werden. Der Betrag wurde anschließend von der Werbegemeinschaft “ Eslohe aktiv“ großzügig aufgestockt, so dass ein Betrag in Höhe von 2.100 Euro übergeben werden konnte. Gelder, über die sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Caritas Konferenz sehr freuen, denn ihre Hilfe ist ausschließlich durch Spendengelder möglich: „Dass gerade in diesen schwierigen Zeiten, in der die Geschäfte überwiegend geschlossen bleiben mussten, solch ein Betrag zusammengekommen ist, das ist schon beachtlich und zeigt die Hilfsbereitschaft der Esloher“, freut sich auch Wilhelm Feldmann, Schriftführer der Caritas-Konferenz. Bereits zum neunten Mal konnte die Caritas-Konferenz sich über diese Spende der Werbegemeinschaft freuen.

Foto: Bei der Spendenübergabe überreichte Patrick Habbel vom Vorstand der Werbegemeinschaft den Scheck an die Vorsitzende der Caritas-Konferenz Hiltrud Brock (rechts im Bild Schriftführer Wilhelm Feldmann)