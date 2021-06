Akademikereltern – Handwerkerkinder?

Immer mehr junge Menschen studieren. Die Zahl der Studierenden in Deutschland ist von 2,2 auf 2,7* Millionen angestiegen. Einige sprechen in diesem Zusammenhang gar von „Akademisierungswahn“. „Bildung für alle!“. Warum allerdings stammen nur 27 % der Studierenden aus Arbeiter- und Handwerkerfamilien?** Was läuft falsch? Können sich Akademikerkinder wirklich frei für ein Studium entscheiden oder sitzen […]