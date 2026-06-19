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Agora Jugendkulturfestival auf dem Schrabben Hof in Silberg

Am Sonntag, 21. Juni, wird das Gelände des Kulturguts Schrabben Hof in Silberg von 11 bis 18 Uhr zum Schauplatz des Jugendkulturfestivals „Agora“ unter dem Motto „#Buntmithaltung“.

19. Juni 2026 | 2 Minuten Lesezeit

Quelle: MuT Sauerland

Unter dem Titel „Agora“ und dem Motto „#BuntMitHaltung“ findet am 21.6. am Kulturgut Schrabben Hof in Silberg ein Jugendkulturfestival statt, das Vielfalt, Kreativität und gesellschaftliches Engagement miteinander verbindet. Organisiert wird das Projekt vom Gymnasium der Stadt Lennestadt gemeinsam mit dem Verein MuT Sauerland. Verantwortlich begleitet wird das Festival von Lena Albach, Lehrerin und Kulturbeauftragte des GymSL, sowie Ulrike Wesely von MuT Sauerland in der künstlerischen Leitung.

Der Name „Agora“ steht sinnbildlich für einen offenen Marktplatz der Ideen, an dem unterschiedliche Menschen, Kulturen und Talente zusammenkommen. Schülerinnen und Schüler verschiedener Herkunft arbeiten dabei seit Monaten gemeinsam an der Planung und Umsetzung des Festivals und übernehmen Verantwortung in Bereichen wie Logistik, Catering, Technik, Lichtplanung, Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring und künstlerischer Gestaltung.

Das Festival versteht sich als Zeichen für Offenheit, Toleranz und eine aktive Jugendkultur. Unter dem Leitmotiv „#BuntMitHaltung“ erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm aus Musik, Theater, Tanz, bildender Kunst sowie kreativen Workshops und Mitmachangeboten für alle Generationen. Das gesamte Gelände des Schrabben Hofs inklusive Kulturkirche wird dabei zu einem lebendigen Ort der Begegnung und des kulturellen Austauschs.

Der Siegener Hübbelbummler sorgt dafür, dass Besucher zwischen Altenhundem ZOB und Silberg pendeln können. Unterstützt wird das Projekt vom LWL, der Sparkasse ALK, dem Kreis Olpe sowie dem Netzwerk Kultur OE.

Quelle: MuT Sauerland
Quelle: MuT Sauerland
Quelle: MuT Sauerland
Bild von WOLL Online-Redaktion

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