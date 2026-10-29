Afrikanische Schweinepest – Hinweise zur Vermarktung von Wildschweinfleisch und zum Sammeln von Pilzen

Das Veterinäramt des Hochsauerlandkreises weist auf die derzeit geltenden Regelungen zur Vermarktung von Wildschweinfleisch und zum Sammeln von Pilzen in den Sperrzonen und dem Monitoringgebiet der Afrikanischen Schweinepest (ASP) hin. Es gelten nach wie vor Einschränkungen.

Quelle: Scan HSK

Die Karte zur Abgrenzung der Gebiete ist unter www.hochsauerlandkreis.de(Suche: Karte Seuchenbekämpfung) zu finden.

Vermarktung von Wildschweinfleisch aus der Sperrzone I und dem Monitoringgebiet

Es bestehen insbesondere für Jäger und regionale Vermarktungswege weiterhin Möglichkeiten, heimisches Wildschweinfleisch in den Handel zu bringen. Für Wildschweinfleisch aus der Sperrzone I ist eine Vermarktung innerhalb Deutschlands grundsätzlich möglich. Das Wildschweinfleisch darf unter Einhaltung der geltenden Untersuchungs- und Hygienevorschriften durch den Jäger direkt an den Endverbraucher oder an örtliche Betriebe des Einzelhandels vermarktet werden. Voraussetzung ist insbesondere, dass die vorgeschriebenen Untersuchungen mit entsprechend negativem Ergebnis abgeschlossen sind. Im ASP-Monitoringgebiet bestehen keine zusätzlichen durch die ASP bedingten Vermarktungsbeschränkungen für Wildschweinfleisch. Erlegte Wildschweine können unter Beachtung der geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und der vorgeschriebenen Probennahme vermarktet werden.

Waldbesuch und Pilze sammeln

In der Sperrzone II und im Kerngebiet ist das Sammeln von Pilzen abseits der Wege aktuell nicht erlaubt. Betroffen sind hiervon der Großraum Schmallenberg und Randbereiche von Winterberg, Hallenberg und Eslohe. Nach der geltenden tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügung für die Sperrzone II und das Kerngebiet ist es untersagt, den Wald abseits der Wege zu betreten. Diese Regelung gilt auch für Urlauber, Ausflügler und für die im HSK ansässige Bevölkerung. Hintergrund ist, dass Wildschweine durch die menschlichen Aktivitäten abseits der Wege aufgeschreckt und aus ihren gewohnten Aufenthaltsbereichen verdrängt werden können. Dadurch besteht die Gefahr, dass infizierte Tiere das Virus in bislang nicht betroffene Gebiete verschleppen können.Darüber hinaus ist auch eine indirekte Verbreitung von Virusmaterial durch den Waldbesucher abseits der Wege denkbar. Wenn an Schuhwerk oder Kleidung infektiöses Material aus dem Wald anhaftet und anschließend in andere Gebiete verschleppt wird. Aus diesen Gründen ist es wichtig, das geltende Wegegebot konsequent einzuhalten. Der Hochsauerlandkreis bittet daher alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste, die geltenden Betretungsregelungen einzuhalten: Tore schließen, Hunde in der Sperrzone II und dem Kerngebiet an der Leine führen (Großraum Schmallenberg und Randbereiche, Eslohe, Winterberg und Hallenberg), auf den Wegen bleiben und keine Lebensmittel im Wald entsorgen.