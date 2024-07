Kammerchor und Kammerorchester Schmallenberg in der Pfarrkirche St. Peter und Paul Schmallenberg (Foto: Klaus-Peter Kappest)

Vor gut einem halben Jahrhundert, genauer gesagt 1977, startete der Musiklehrer und Organist Ulrich Schauerte die Wormbacher Sommerkonzerte, die wohl älteste Konzertreihe in Westfalen. Waren es anfangs vor allem Studenten, die während der Sommermonate in der Pfarrkirche in Wormbach musizierten, fanden sich im Laufe der Jahre auch international renommierte Künstler dort ein: Harald Feller (München), Gerhard Weinberger (Detmold), Ganassi-Consort (Köln), Karel Paukert (Cleveland) und Alexander Firiseisky (Cheforganist der Moskauer Philharmonie). Besonders war und ist in all den Jahren stets das Zusammenwirken von professionellen Musikern mit ortsansässigen Mitwirkenden, sowie das familiäre Engagement, das die Konzerte trägt. Selten zu hörende Instrumente erklangen in Wormbach wie zum Beispiel Barockgitarre, Theorbe oder Harfe und natürlich nicht zu vergessen, die über fünfhundert Jahre alte Orgel der Pfarrkirche St. Peter und Paul – oft in Verbindung mit dem Kammerchor Schmallenberg. In den nun fast fünf Jahrzehnten leitete Ulrich Schauerte das sommerliche Musikfestival in Wormbach.

Kammerchor und Kammerorchester Schmallenberg

Die nunmehr 47. Wormbacher Sommerkonzerte in diesem Jahr beginnen am Sonntag, 7. Juli um 19.30 Uhr mit einem Konzert für Frauenchor, Violine und Orgel. Es erklingt Musik der „Belle Époque“, also der Zeit der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Frankreich. Die aufgeführten Stücke sind sowohl geistlichen als auch weltlichen Ursprungs. So steht zu Beginn eine Messe von Léo Delibes auf dem Programm. Gewürdigt wird weiterhin der 100.Todestag von Gabriel Fauré mit einigen Instrumentalstücken und einem seiner berühmtesten Werke, der Pavane. Völlig unbekannt sind dagegen die Duette von César Franck, die zum Abschluss zu hören sind. Die romantischen, beinahe bereits impressionistisch angehauchten Gedichte, die Francks Kompositionen zugrunde liegen, bilden farbenreich Natur- und Sommerstimmungen ab. Das Konzert zum Auftakt der Sommerkonzerte ist daher eine ideale Sommermusik und sicherlich auch eine wunderbare Neuentdeckung. Die Ausführenden sind die Frauenstimmen des Kammerchores Schmallenberg, Kunigunde Schauerte (Violine), Ulrich Schauerte (Orgel) und Anna Magdalena Schauerte (Leitung und Klavier). Sonntag für Sonntag folgen dann sieben weitere Konzerte bis zum 25. August. Nähere Informationen und Programme unter www.wormbacher-sommerkonzerte.de.