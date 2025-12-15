Adventsmarkt in einzigartiger Atmosphäre

Gut besuchte Mitgliederversammlung am Martinstag

Auf der Mitgliederversammlung des Freundeskreises der Borromäerinnen Kloster Grafschaft e.V. am 11.11. standen im Vorstand Neuwahlen an, nachdem sich Christian Berken aus dem Vorstand als 2. Vorsitzender zurückgezogen hat und Günter Naujoks als Schriftführer nicht mehr zur Wahl stand und sich stattdessen als Beisitzer zur Wahl stellte. Nach der Vorstellung der neuen Kandidaten wurden Thomas Weber als 2. Vorsitzender, Karin Schulte-Schmidt als Schriftführerin und Günter Naujoks als Beisitzer einstimmig gewählt sowie die Kassenprüfer Markus Schauerte und Barbara Höwer im Amt bestätigt.

H.-D. Neumann verabschiedete und dankte Christian Berken für 14 Jahre gute Zusammenarbeit und bezeichnete ihn als einen wahrhaft treuen Freund der Borromäerinnen. Als Anwalt und Notar klärte er routiniert die anstehenden rechtlichen Fragen im Freundeskreis. Sein hohes Ansehen in der Bevölkerung kam auch dem Freundeskreis zugute. Ein neues Mitglied zu gewinnen, gelang ihm oft erfolgreich mit den Worten: „Das ist eine gute Sache, den Ärmsten der Armen zu helfen, unterschreib einfach die Beitrittserklärung.“

Vorfreude auf den Adventsmarkt

H.-D. Neumann berichtete im weiteren Verlauf der Mitgliederversammlung unter anderem ausführlich über die positive Mitglieder-, Beitrags- und Spendenentwicklung sowie über die Aktivitäten und Fördermaßnahmen des Freundeskreises mit einem Ausblick auf den bevorstehenden Adventsmarkt.

Denn kurz vor Weihnachten ist die Vorfreude und die damit verbundene Erwartung vor allem bei den Kindern groß. In diese Stimmung passe ein Besuch des Adventsmarktes im Klosterhof Grafschaft, zu dem der Freundeskreis der Borromäerinnen und der Heimat- und Förderverein Grafschaft-Schanze Bürger und Gäste am Samstag, den 20. Dezember 2025 ab 12 Uhr herzlich einladen.

Quelle: Freundeskreis der Boromäerinnen

Wieder dabei ist der Weihnachtsbasar, viele kleine und große Marktstände mit traditioneller Handwerkskunst und heimischen Produkten. Außerdem werden Kaffee und Kuchen im Refektorium, frische Waffeln im Ackerhaus am Kaffeerad, Bratwürstchen und Kartoffeln aus dem Schüttelpott und natürlich Glühwein und andere Getränke zu erschwinglichen Preisen angeboten.

Musikalisch wird der Adventsmarkt durch die Bläsergruppe „Altes Blech“ aus Oberkirchen und den Gesangsverein „Cäcilia 1879“ begleitet. Beliebt bei Jung und Alt sind auch die Auftritte der Tanzgruppe und des Kindergartens aus Grafschaft. Der Nikolaus gehört genauso in den Klosterhof wie die wunderbar inszenierte „lebende Krippe“ der katholischen Pfarrjugend.

Der Erlös ist für die caritativen Projekte der Borromäerinnen bestimmt, insbesondere für notleidende Familien in Ägypten und im Westjordanland. Beim Adventsmarkt 2023 konnte der Freundeskreis den Borromäerinnen einen Reinerlös von fast 12.000 Euro zur Verfügung stellen.