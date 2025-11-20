AdventsLeuchten mit LateNight-Shopping & Weihnachtsmarkt in Meschede

Einkaufsstadt in besonderer Atmosphäre am 28. November bis 22 Uhr

Am ersten Adventswochenende laden die Werbegemeinschaft „Meschede aktiv“ und das Stadtmarketing Meschede in die Einkaufsstadt Meschede ein. Von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. November, erstrahlt die Mescheder Innenstadt beim AdventsLeuchten in besonderem Licht. Verschiedene Lichtinstallationen schaffen in den Abendstunden eine eindrucksvolle Atmosphäre – ergänzt durch das LateNight-Shopping der Werbegemeinschaft am Freitag, 28. November, und den Mescheder Weihnachtsmarkt.

Stimmungsvolle Lichtinstallationen an Henne und Ruhr

Die Straßenzüge der Innenstadt werden farbenfroh in Szene gesetzt: Bunte Beleuchtung, angestrahlte Fassaden und kreative Lichtobjekte laden zu einem abendlichen Stadtspaziergang entlang von Henne und Ruhr ein.

LateNight-Shopping am Freitag bis 22 Uhr

Die Einkaufsstadt Meschede bietet am Freitag mit dem LateNight-Shopping zusätzlich ein langes Einkaufsvergnügen bis 22 Uhr. Zahlreiche Händler und Gastro-Betriebe haben sich für ihre Kundschaft besondere Aktionen einfallen lassen. „Mit dem AdventsLeuchten möchten wir die Stärken des Mescheder Einzelhandels und der Gastronomie sichtbar machen und durch besondere Erlebnisse zusätzlich aufwerten“, so Nicolas Linn und Lisa Machula vom Stadtmarketing: „Wir laden alle Bürgerinnen, Bürger und Gäste herzlich ein, die Innenstadt auf neue Weise zu erleben und freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher, die den Abend beim Weihnachtsmarkt am Von-Stephan-Platz in stimmungsvoller Atmosphäre ausklingen lassen.“

In diesem Jahr öffnen 25 Geschäfte beim LateNight-Shopping bis 22 Uhr die Türen und haben sich tolle Aktionen für alle Besucherinnen und Besucher einfallen lassen. Mit dabei sind: Bijou Brigitte, Como, DL Mode, DRK Trödel, Ernstings Family, Fahrradhandel Hegener, FinDe Geschenke-Pop-up, H&M, Herz über Kopf, Hunkemöller, Jeans Fritz, Juwelier Christine, Körperformen Meschede, Kult, Mode Cruse und Fashion Store, Paul und Pauline, s.Oliver, Schuhhaus Stratmann, Schuhpark, Schulte Optik, Stilecht, Style-In, Unterwegs mit Weber und WortReich. Alle Aktionen der teilnehmenden Geschäfte finden Interessierte auf der Homepage www.meschede.de/latenightshopping online.

Die Aktion wird unterstützt von der Sparkasse Mitten im Sauerland sowie der Brauerei Veltins und der eiKo-Kramer GmbH.

Weitere Informationen zum AdventsLeuchten, zum Late-Night-Shopping und zum Weihnachtsmarkt gibt es unter www.meschede.de/adventsleuchten online.