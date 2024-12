Adventskranz auf dem Aussichtsturm

Sechs Mitglieder der IG Adventskranz stellen den Langscheider Adventskranz vor. Von links nach rechts (Günter Danne, Martin Henneke, Hans-Dieter Papenkort, Andreas Danne, Bernd Pohl, Fabian Unger). Es fehlen: Heinz-Gerd Pötter, Thomas Heuel, Thomas Kemper, Alois Papenkort)

Kalt pfeift der Wind durch die offenen Turmfenster. Sechs Langscheider Männer (Günter Danne, Martin Henneke, Hans-Dieter Papenkort, Andreas Danne, Bernd Pohl und Fabian Unger) warten im Inneren des Ehrenmals, das oberhalb von Langscheid steht, auf den Reporter vom WOLL-Magazin. Der will hören, was es mit dem riesigen Adventskranz auf dem Langscheider Ehrenmal auf sich hat.

7 Meter Durchmesser, 16 LED-Lichterkränze und 5124 LED-Leuchten

Günter Danne, einer der IG Interessengemeinschaft Adventskranz, brachte vor acht Jahren, von einem Besuch in Norddeutschland die Idee von einem großen Adventskranz, der von überall zu sehen ist, mit an den Sorpesee. „Was die Norddeutschen können, das können wir auch“, sagte sich die wöchentliche Männerrunde. Auch der Metallbauunternehmer Thomas Heuel gehörte zu dieser Runde. In seiner Firma wurde ein stabiler Metallkranz mit einem Durchmesser von sieben Meter zusammengebaut. Vor dem ersten Advent 2016 wird der stabile Kranz mit 16 LED-Lichterkränzen und 5124 LED-Leuchten und vier großen Kerzenleuchten erstmals auf die Brüstung des Ehrenmals gehievt und zum Leuchten gebracht. Seitdem sorgt die IG Adventskranz alljährlich dafür, dass die Adventszeit in Langscheid leuchtend angekündigt wird. Egal aus welcher Richtung man heute auf Langscheid zufährt, schon von Weitem ist der strahlende, riesengroße Adventskranz oberhalb von Langscheid zu sehen. Jeden Samstag lassen dazu um 17:00 Uhr die Langscheider Turmbläser des heimischen Musikvereins adventliche und weihnachtliche Melodien über Dorf und See erschallen. Am Heiligen Abend steigen alle Mitglieder des Musikvereins hinauf zum Ehrenmal und lassen die bekannten weihnachtlichen Melodien erklingen.

Ehrenmal am Sorpesee

Das prägnante Ehrenmal oberhalb von Langscheid ist ein Relikt aus der Zeit, als der Sorpesee entstanden ist. Von 1926 bis 1935 wurde der Sorpesee und die Staumauer gebaut. 1930 erstand für die Gefallenen des I. Weltkrieges das dominante Ehrenmal. Im kommenden Jahr wird das 95jährige Jubiläum gefeiert.