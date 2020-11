Wir warten.

Warten wir?

Ja, und zwar immer.

Nicht nur auf das Ende der leidigen Corona-Pandemie.

Wir warten auf Sinn und auf Halt in diesem unsicheren Leben, das scheinbar ohne Plan und ohne Netz und doppelten Boden Angst einflößt. Was ist uns da wichtig im tiefsten Grund unseres Herzens?

Solche und andere Fragen tauchen auf, wenn wir uns mit den Tagesevangelien der Adventszeit beschäftigen. Sie nehmen uns an der Hand und begleiten uns auf dem Weg zu dem, der Sinn ist und Sinn gibt.

Gesegneten Advent!

Mit diesem Geleitwort eröffnen Annemarie Zeyen und Monika Winzenick ihr kleines Büchlein mit dem Titel „Advent – Ein meditativer Weg entlang der Tagesevangelien im Lesejahr B“. Was sich auf den ersten Blick wie eine Anleitung für die Durchführung von Gottesdiensten liest, ist einfach nur ein Begleiter durch die Adventszeit. Jedes Tagesevangelium aus der offiziellen Lithurgie der Katholischen Kirche wird durch einen meditativen Text vertieft. Graphiken in dem Büchlein laden sowohl zum Schmunzeln als auch zum Nachdenken ein.

Quelle: Cover des Buches Advent – Ein meditativer Weg entlang der Tagesevangelien

Die beiden Autorinnen des Buches: Monika Zeyen, Jahrgang 1954, geboren im Sauerland, jetzt wohnhaft in Rheinland-Pfalz, ist Religionspädagogin und Altenpflegerin, seit 2017 im Ruhestand. Sie hat zahlreiche meditative Texte, Gedichte und Gebete verfasst. Monika Winzenick, Jahrgang 1969, geboren und wohnhaft im Sauerland ist ebenfalls Religionspädagogin und Spirituelle Wegbegleiterin und hat eine Zusatzqualifikation in Bibelpastoral.

Das Büchlein „Advent“ ist im Buchhandel erhältich und kostet 9,90 Euro. ISBN: 9-789-403604- 4-11. Außerdem kann das Buch online im WOLL-Selbstverlag bestellt werden.

Evangelium zum 1. Advent – 29.11. 2020

Seid achtsam! Seid wachsam! – denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt da ist. Es ist wie bei einem Mensch auf Reisen, der, als er das Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab – jedem seine Aufgabe – dabei dem Torhüter gebot, dass er wachsam sei. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt – ob am Abend, zur Mitternacht, zum Hahnenschrei oder im Morgengrauen, damit er, wenn er plötzlich kommt, euch nicht schlafend vorfindet. Was ich euch sage, sage ich allen: Seid wachsam! . Mk 13,33-37

Meditation

Du bist gegangen, und ich habe die Verantwortung, für mich, für die Meinen, für die Welt. Wo bist Du, Herr?

Du bist gegangen, und ich fühle mich allein gelassen, mit mir, mit den Meinen und mit dieser kaputten Welt. Wo bist Du, Herr?

Du bist gegangen, und ich warte dringend auf Dich für mich, für die Meinen, und für diese schöne Welt. Ich bin müde, Herr. Komm.