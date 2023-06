Achtungserfolge am Kaspischen Meer

Mit mehreren Top-Ergebnissen im Gepäck kehrt das SARIS ROUVY Sauerland Team von der Tour „AZIZ Shuscha“ aus Aserbaidschan heim. Gleich zweimal schrammten die Sauerländer mit dem jeweils 4. Platz knapp am Sieg vorbei. Während sich Lennart Voege am 2.Tag in Qabala im Fotofinish geschlagen geben musste, holte Jan Marc Temmen auf dem flachen 3. Abschnitt in Ganja ebenfalls die Holzmedaille. An diesem Tag konnte neben Temmen noch der Wahlsauerländer Dominik Weiss aus der Schweiz mit Platz fünf punkten.

Das Nachfolgerennen der Tour de Azerbaijan führte knapp 100 Rennfahrer aus vielen Nationen von der Hauptstadt Baku bis in die Stadt Shusha nach Bergkarabach. Gerade die letzten beiden Bergetappen forderten die junge Sauerländer Mannschaft. Bester heimischer Fahrer der Gesamtwertung wurde der Nordenauer Lennart Voege auf Platz 20. Zusammen mit Julian Borresch, welcher am Ende als 21. gewertet wurde, zeigte sich Voege ständig in Kontakt zur Spitze. Als Überraschung der Rundfahrt entpuppte sich der Spanier Yago Aguirre. Der erst 18-jährige Youngster konnte auf der Königsetappe nach Shusha lang in den „Top Ten“ mitfahren und zeigte erstmals auch in den schweren Bergen sein Können. Das Rennen quer durch Aserbaidschan gehört nach einer Pause wieder zum Kalendar des internationalen Radverbands UCI. Sieger wurde der Italiener Emanuele Ansaloni vor dem Kasachen Rudolf Rhemki. Für das Sauerland starteten Jonathan Rottmann, Julian Borresch. Yago Aguirre, Jan Temmen, Lennart Voege und Dominik Weiss*. Die Rundfahrt endete nach fünf Etappen.

Dominik Bauer klettert in der Bundesliga auf Platz drei und holt Bergtrikot

Parallel zum Rennen am Kaspischen Meer startete eine Rumpfmannschaft um Silas Koech und Dominik Bauer in der Radbundesliga beim GP Gippingen. Hier konnten vor allem Dominik Bauer und Silas Koech Plätze in der Gesamtwertung gut machen. Die beiden Radasse verzichteten zugunsten der Radbundesliga auf die zeitgleich laufende Rundfahrt in Aserbaidschan. Als Tagesfünfter und Sechster festigten beide ihre vorderen Positionen in der Fahrerwertung. Hier liegen Bauer und Koech jetzt auf den Plätzen drei und fünf in guter Lauerstellung auf den führenden Tobias Nolde von P&S Benotti aus Thüringen. Weiter konnte Dominik Bauer das Trikot des besten Bergfahrers erkämpfen. Der nächste Lauf zur Liga findet am 23. Juni im Rahmen der Deutschen Zeitfahrermeisterschaft in Bad Dürrheim statt. Hier gehen die Sauerländer wieder in voller Mannschaftsstärke an den Start.

Foto: Das SARIS ROUVY SAUERLAND-Team im Etappenort Ganja. Quelle Jörg Scherf

(vlnr: Yago Aguirre, Jonathan Rottmann, Dominik Weiss, Lennart Voege, Julian Borresch und Jan Temmen)