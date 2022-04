Achtungserfolg gegen WorldTour Teams in Holland

Gegen zahlreiche WorldTour Teams zogen sich die Sauerländer mehr als achtbar aus der Affäre. Nach knapp 150 Kilometern hatte das SARIS ROUVY Sauerland Team mit Johannes Adamietz, Abram und Michiel Stockman gleich drei Fahrer in der nur noch 30 Mann großen Spitzengruppe, sammelte wertvolle TV Minuten.

Als Außenseiter erhoffte sich die Mannschaft einen Achtungserfolg und so versuchten alle drei Sportler Angriffe mitzugehen. „Überraschenderweise waren wir selbst im Finale super positioniert. Die drei haben bei der stressigen Streckenführung nie aufgegeben, sich vorn behauptet. Als eines der wenigeren kleineren Teams überhaupt noch dabei gewesen zu sein, sorgte nach dem Rennen für Anerkennung in der Szene. Dummerweise ist Michiel Stockman knapp 20 Kilometer vor dem Ziel gestürzt und ist nicht mehr ganz nach vorn gekommen“, berichtete Tanja Hennes aus Attendorn nach dem Rennen. Zusammen mit Jaimy Sterenborg aus Neheim betreute Sie die Rennfahrer beim Klassiker nahe der deutschen Grenze. Bester Sauerländer wurde am Ende dann Abram Stockman auf Platz 21. Als gegen Ende erfahrene Männer wie Tom Dumoulin und Phillipe Gilbert attackierten, konnte der junge Belgier in Diensten des Sauerland Teams nicht ganz folgen und ärgerte sich nach dem Rennen etwas darüber. „Beim nächsten mal müssen wir im Sprint mehr Schwein sein- egal gegen wen wir fahren“, lautete Stockmans kurzer Kommentar dazu. Nicht beenden konnten das Rennen dagegen die Youngster Silas Koech, Max Briese, Evan Russel und Tim Neffgen. Die jüngsten Sportler im Peloton zahlten Lehrgeld, sammelten aber trotzdem wertvolle Rennkilometer und Erfahrung. Insgesamt starteten 154 Fahrer von denen nur 71 das Rennen beendeten. Jon Knolle, der Bundesligasieger der Vorwoche, legte eine Pause ein und bereitet sich in Ruhe auf die kommende Türkeirundfahrt vor. Diese startet am kommenden Sonntag in Bodrum und führt die Rennfahrer in 8 Etappen bis Istanbul. Die komplette Rundfahrt wird live auf Eurosport und GCN übertragen.

Julian Borresch gewinnt Radrennen in Pulheim

Während sich die älteren Fahrer des SARIS ROUVY Sauerland Team nach den stressigen letzten Wochen einen freien Sonntag gönnten, kamen am Sonntag in Pulheim die jüngsten zum Zug: „Das Rennen passte perfekt in die Abreise aus Limburg. Dazu lassen sich bei den Rundstreckenrennen perfekt Abläufe im Team trainieren und ein Wettkampf ist bekanntlich das beste Training“, erklärt der Chefcoach des Teams, Wolfgang Oschwald die Einteilung. Das Julian Borresch direkt zu Beginn des Rennens durchstartete und souverän gewann überraschte allerdings alle Beobachter. Das gerade 20 Jahre alt gewordene NRW-Eigengewächs fuhr im Kölner Vorort sein erstes Rundstreckenrennen überhaupt und setzte sich gegen sprintstarke Konkurrenz durch. Borresch siegte nach 50 Kilometern gegen Nico Brenner aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und Simon Happel aus Köln. Aus Sauerländer Sicht starteten Julian Borresch, Evan Russel, Tim Neffgen, Max Briese, Lennart Voege und Silas Koech. Erstmals durften die Neheimer Junioren Jonathan Rottmann und Kenai Sterenborg im Rennen der Elite ran. Rottmann beendete das Rennen im Hauptfeld, Kenai Sterenborg schied leider früh mit Defekt aus.