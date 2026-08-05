Acht neue Gesichter für die Zukunft der Volksbank Sauerland

Zum Ausbildungsjahr 2026 begrüßt die Volksbank Sauerland Carla Schnell aus Attendorn, Adis Dzekovic aus Grevenbrück, Vincent Brock aus Neheim, Maximilian Bendik aus Meschede-Visbeck, Thies Schröder aus Olsberg-Bruchhausen, Nils Trybula aus Schmallenberg-Bracht, Elias Wahl aus Schmallenberg-Huxel sowie Mattes Borys aus Schmallenberg-Lenne.

Während der Einführungswoche lernten die neuen Auszubildenden die Volksbank Sauerland, ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie wichtige Grundlagen für ihre zukünftigen Aufgaben kennen. Auf dem Programm standen unter anderem eine Datenschutzschulung, die Einführung in die technische Ausstattung, Teambuilding, ein Vortrag der Polizei sowie die Vorbereitung auf die ersten Tage in den jeweiligen Startfilialen. Auch das Thema Kundenkommunikation spielte zum Auftakt eine zentrale Rolle.

„Die Ausbildung ist für uns eine wichtige Investition in die Zukunft unserer Bank und unserer Region“, sagt Personalvorstand Michael Reitz. „Wir möchten jungen Menschen gute Perspektiven eröffnen und sie von Anfang an dabei unterstützen, Verantwortung zu übernehmen und ihre Stärken einzubringen.“

Während ihrer Ausbildung lernen die acht Nachwuchskräfte unterschiedliche Bereiche der Volksbank Sauerland kennen – von der persönlichen Beratung in den Filialen bis zu weiteren Fachbereichen der Bank. Ergänzend besuchen sie das Genossenschaftliche Berufskolleg in Münster. Dort verbinden sich die fachlichen Inhalte der Ausbildung mit dem besonderen Verständnis der genossenschaftlichen Banken: partnerschaftlich handeln, Verantwortung übernehmen und gemeinsam etwas bewegen.

Auch digital ist die Ausbildung zeitgemäß aufgestellt: Alle Auszubildenden erhalten ein iPad für ihren Ausbildungsalltag. Darüber hinaus erwarten sie Seminare, Projekte und Veranstaltungen, bei denen sie sich fachlich und persönlich weiterentwickeln können.

„Banking verändert sich – und damit auch die Anforderungen an eine moderne Ausbildung“, betont Michael Reitz. „Deshalb verbinden wir persönliche Begleitung, digitale Lernmöglichkeiten und vielseitige Praxiserfahrungen. So schaffen wir eine solide Grundlage für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben.“

Die neuen Auszubildenden werden in den kommenden Monaten an verschiedenen Standorten im Geschäftsgebiet eingesetzt und lernen die Vielfalt des Bankgeschäfts unmittelbar in der Praxis kennen. Die Volksbank Sauerland heißt sie herzlich willkommen und freut sich auf die gemeinsame Zeit.