Am Sonntag, den 31. Mai 2026, laden die Mönche der Abtei Königsmünster um 17.00 Uhr zu einem Abteikonzert „Orgel & Stimme“ in der Abteikirche ein. Andreas Schmidt aus Hannover wird die Orgel spielen, P. Nikolaus Nonn OSB aus der Cella St. Benedikt wird im Gregorianischen Gesang zu hören sein. Es werden Werke von Vladimir Gorup, Johann Pachelbel, César Franck u.a. zur Aufführung kommen.

Andreas Schmidt hat an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover katholische Kirchenmusik studiert und arbeitet seit 2013 als freischaffender Musiker mit Chören, professionellen Vokalensembles und Orchestern zusammen, unterrichtet Musiktheorie und Gehörbildung in der Ausbildung von nebenamtlichen Kirchenmusikerinnen und -musikern (D- und C-Kurs) und reist als Konzertorganist durch ganz Deutschland. Seit 2024 leitet er das Orchester der Herrenhäuser Kirche in Hannover.