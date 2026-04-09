Abteigespräch mit Dr. Ulrich Dickmann

Verantwortung für den Anderen – Die Grundbestimmung des Menschen bei Emmanuel Lévinas

»Was soll ich tun, was darf ich nicht tun? Und warum?« – diesen Grundfragen der Ethik geht Dr. Ulrich Dickmann anhand des Philosophen Emmanuel Lévinas und seinem Begriff des „Humanismus des anderen Menschen“ nach.

Für Emmanuel Lévinas stellt die Begegnung mit einem anderen Menschen die fundamentalste aller Erfahrungen dar. Noch bevor wir ein klares Bewusstsein von uns selbst entwickeln, erleben wir, dass wir

von einem Gegenüber angesprochen und beansprucht werden. Das Erscheinen des Anderen entzieht sich unserem vollständigen Verstehen und ruft uns zugleich dazu auf, Verantwortung für ihn zu übernehmen.

Eintrittskarten zum Preis von € 12,- gibt es im Abteiladen Königsmünster und online unter www.abteiwaren.de.