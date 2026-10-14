Abschied braucht Menschen

Wenn ein geliebter Mensch stirbt, gerät das Leben aus dem Gleichgewicht. Zur Trauer kommen viele Fragen, Entscheidungen und Formalitäten. In dieser Ausnahmesituation braucht es Menschen, die zuhören, Orientierung geben und verlässlich an der Seite der Angehörigen bleiben. Genau dafür steht das Familienunternehmen Bestattungen Josef Didam in Schmallenberg-Grafschaft.



Seit Anfang 2026 führt Karina Dommes den Betrieb ihres Vaters Josef Didam weiter. Damit beginnt ein neues Kapitel in einer langen Familiengeschichte. Bereits 1983 hatte Josef Didam das Unternehmen von seinem Vater übernommen. Nun sind die Rollen getauscht: Karina Dommes trägt die Verantwortung, während ihr Vater dem Unternehmen mit seiner Erfahrung und seiner engen Verbindung zu den Menschen in der Region erhalten bleibt. Auch Ehemann Andreas Dommes und Mutter Ulrike Didam bringen sich ein.



Eine Herzensangelegenheit

„Wir ergänzen uns gut: Mein Vater hat viel Erfahrung und kennt viele Menschen, ich bringe neue Ideen und Ansätze mit“, sagt Karina Dommes. Die Übernahme ist für sie weit mehr als eine berufliche Entscheidung. Sie versteht ihre Aufgabe als Herzensangelegenheit – und als Fortsetzung der Werte, die ihr Vater über Jahrzehnte geprägt hat: Menschlichkeit, Respekt, Verlässlichkeit und persönliche Nähe.



Bestattungen Josef Didam begleitet Familien von den ersten notwendigen Schritten bis zur Beisetzung. Das Unternehmen übernimmt Formalitäten und Überführungen, berät bei der Auswahl von Sarg oder Urne und unterstützt bei Trauerkarten, Anzeigen sowie der individuellen Gestaltung der Trauerfeier. Auch die Bestattungsvorsorge gehört zum Angebot. Sie ermöglicht es, eigene Wünsche frühzeitig festzuhalten und damit später die Angehörigen zu entlasten. Ein besonderes Zeichen der Heimatverbundenheit ist die Wilzenberg-Urne aus eigener Fertigung.

Persönliche Trauerreden

Zusätzlich hat sich Karina Dommes zur freien Trauerrednerin mit IHK-Abschluss ausbilden lassen. In ausführlichen Gesprächen erfährt sie, was einen Verstorbenen ausgemacht hat: seine Werte, Eigenheiten, Leidenschaften und die Geschichten, die bleiben. Daraus entstehen persönliche Trauerreden, die nicht allein den Verlust, sondern vor allem das gelebte Leben in den Mittelpunkt stellen.



„Alle Emotionen dürfen stattfinden“, betont Karina Dommes. Bei einer Abschiedsfeier dürfe geweint, aber ebenso gelächelt oder über eine schöne Erinnerung geschmunzelt werden. Ihr Leitgedanke lautet: „Worte, die Halt geben und bleiben.“ Denn eine gute Trauerrede kann Trost schenken, Erinnerungen bewahren und den Angehörigen helfen, auf ihre eigene Weise Abschied zu nehmen.



So verbindet Karina Dommes die Erfahrung eines gewachsenen Familienunternehmens mit neuen Ideen. Geblieben ist das Wichtigste: In schweren Stunden sind Menschen da, die Verantwortung übernehmen, Sicherheit geben und jedem Abschied den Raum lassen, den er braucht. (hh)