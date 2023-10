Abrechnungen Sauerland

Das Sauerland ist zweifelsohne ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Besonders Mittelständler schreiben Erfolgsgeschichten. Das produzierende Gewerbe ist etwa ein starker Zweig, wie das metallverarbeitende Unternehmen Schött-Druckguss GmbH aus Menden oder die Textilfirma Falke mit Sitz in Schmallenberg beweisen. Damit der Standort Sauerland attraktiv bleibt, ist auch ein produktiver Umgang mit der fortschreitenden Digitalisierung nötig. Ein Aspekt beinhaltet die Überführung analoger Prozesse der Verwaltung und Organisation in das Digitale. Mit einheitlichen und zentralisierten Lösungen gelingt der Sprung in ein effizientes System, in dem Unternehmen Zeit und Kosten einsparen und Übersichtlichkeit gewinnen.

Produktivität steigern dank digitaler Zeiterfassung

Besonders im Dienstleistungsmanagement können Unternehmen im Sauerland in Verbindung mit einem Ticket-System hohe Effizienzsprünge erwarten. Mitarbeiter können selbständig und ortsunabhängig auf das zentralisierte System zugreifen und ihre Arbeitszeiten direkt mit wichtigen Informationen verknüpfen. So können sie etwa abgearbeitete Kundenanfragen oder abgeschlossene Wartungsarbeiten ebenso in das System einpflegen wie neue Projekte oder eingelegte Mittagspausen. Dadurch erhalten Mitarbeiter und Unternehmen wertvolle Daten und können im Handumdrehen und in Sekundenschnelle auf mögliche Engpässe reagieren oder Budgets umstrukturieren. Außerdem können Mitarbeiter dank zentralisierter Zeiterfassung ganz einfach ihren Urlaubsanspruch berechnen und selbst verwalten. Das entlastet auch das Führungspersonal, das nun nicht mehr mit jedem einzelnen Mitarbeiter kommunizieren muss, um Abwesenheiten zu organisieren und so alle Informationen auf einen Blick parat hat. Dann können die Mitarbeiter sich auf einen entspannten Urlaub im Sauerland freuen, schließlich will auch die starke Tourismusbranche weiter im Aufwind bleiben.

Warum mobile Lösungen nicht mehr wegzudenken sind

Die Arbeitswelt hat in den letzten Jahren einen raschen Wandel erlebt. Home-Office hat sich zu einem in weiten Teilen akzeptierten Arbeitsmodell entwickelt. Dadurch sind Unternehmen praktisch gezwungen, auf digitalisierte Arbeitszeiterfassung zurückzugreifen. Flexibel und mobil sind die Kernkompetenzen, die die moderne Form der Stechuhr beschreiben. Mitarbeiter können auf die Software sowohl im heimischen Büro, beim Kunden vor Ort als auch im Unternehmensbüro zugreifen, egal ob vom Smartphone oder Laptop aus.

Lohnabrechnung auf einen Blick

Das zentralisierte Prinzip funktioniert auch bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung einwandfrei und fördert einen reibungslosen Ablauf. Mitarbeiter können Ausgaben in das System eintragen, verschiedene Zulagen beantragen und Sonderzahlungen einsehen. Auch das Berechnen von Spesen ist beispielsweise kein Problem. Da alle Informationen im System übersichtlich dargestellt sind und zusammengefasst werden, sparen Sie sich Einzelüberweisungen für jede einzelne Auslage und können stattdessen mit einer Monatsabrechnung ganz entspannt den Mitarbeiter entlohnen. Ein System, das Lohnabrechnung, Software und Mitarbeiter zusammenbringt, ist transparent, fair und kostensparend.

Setzen sie auf eine Lösung aus einer Hand

Neben der Lohnabrechnung und der digitalen Zeiterfassung können Sie solch ein System aus einer Hand auch anderweitig nutzen. Verwalten Sie Krankschreibungen, ordnen Sie Verträge zu und kommunizieren Sie mit dem Team. Termine sind jederzeit für jeden einsehbar, sofern Sie es möchten. Auch Prozesse innerhalb des Unternehmens sind mit zentralisierten System dank eingebundener Organigramme möglich. Ein weiterer Vorteil ist die unmittelbare Möglichkeit der Skalierbarkeit. Wächst Ihr Unternehmen und neue Mitarbeiter müssen in das System integriert werden, reichen wenige Klicks aus. Dank digitalisierter Lösungen sparen Unternehmen jede Menge Zeit und Papier und gewinnen dafür Fokus für wichtigere Dinge.