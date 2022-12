Drei Künstler betrachten Annette von Droste-Hülshoff

»Aber nach hundert Jahren möchte ich gelesen werden«, äußerte sich Annette von Droste-Hülshoff zu Lebzeiten. Die bedeutendste deutsche Dichterin feiert 2022 ihren 225. Geburtstag – Anlass für drei Mendener Künstler, ihr auf Gut Rödinghausen eine Ausstellung zu widmen.

Mit dem Sauerland war die Münsterländerin Annette von Droste-Hülshoff durch Besuche bei der Verwandtschaft Nähe Olsberg und auf dem denkmalgeschützen Gut Rödinghausen in Menden verbunden. Im dort ansässigen Industriemuseum zeigen die Künstler Sonja Heller, Jeannette Obst und Anno Weihs nun in einer abwechslungsreichen Ausstellung, was sie zwischen den Worten und Geschichten der Poetin gefunden haben und wie sie Annette von Droste-Hülshoff als Menschen sehen.

Sonja Heller nähert sich der Dichterin über ihre Texte, verbindet Portraitzeichnung mit druckgrafischer Illustration und Zitaten oder versteckt ganze Gedichte in Pigmentdrucken auf Stoff. Heller verarbeitet so eines der großen Droste-Themen: die Natur. Die Künstlerin zeigt außerdem Keramikobjekte und Scanografien sowie mit Schreibmaschinen-Text gefüllte archäologische Sammelkästen, welche hintergründige Anagramme enthalten.

»Annette10« in ihrer Werkreihe verweist Jeannette Obst auf zehn ausgewählte Facetten und Vorlieben der Persönlichkeit Annette von Droste-Hülshoffs. Physische und psychische Verfassung, aber auch Bedingungen des Schaffens der Dichterin thematisiert sie – teils mit Augenzwinkern – in Mixed Media-Objekten und -Installationen, analogen und digitalen Zeichnungen, digitalen Fotografien, einem Lichtobjekt sowie zwei Video-Installationen.

Mit seinen überwiegend analog erstellten Fotografien und Foto-Objekten folgt Anno Weihs mit 200jähriger Verspätung der Dichterin Annette von Droste-Hülsshoff durch das Hönnetal. Vom Gut Rödinghausen ausgehend unternahm die Poetin einst Wanderungen in dieses nahegelegene Tal und seiner Umgebung. Der Künstler Weihs nimmt dort ihren literarischen Faden auf und begibt sich auf eine visuelle Reise durch seine unmittelbare Heimat.

»Aber nach hundert Jahren«, vom 02.12.2022 bis 29.01.2023 Gut Rödinghausen, Fischkuhle 15, Menden. Mi & Do 9 – 17 Uhr, Sa & So 10 – 18 Uhr, feiertags geschlossen.

www.annetteprojekt.de, www.sonjaheller.de,

www.jeannetteobst.de, www.annoweihs.de