„aber bitte mit ohne“ – Kabarett mit Martin Zingsheim im Habbels

Ein Protagonist der jüngeren Kabarettisten-Generation ist der Kölner Martin Zingsheim, von Haus aus Musiker bzw. Musikwissenschaftler, der aber schon längst kein Geheimtipp mehr ist. Das belegen namhafte Kabarettpreise, seine Auftritte auf den bekanntesten Kleinkunstbühnen der Republik und in zahlreichen Kabarettsendungen, u.a. in den „Mitternachtsspitzen“ des WDR.

Die Kulturelle Vereinigung hat ihn für einen Abend in das „Habbels“ in Schmallenberg verpflichten können. Dort wird er am Sonntag, dem 28.11. 2021, 19.00 Uhr, mit seinem neuen Programm zu Gast sein, in dem er sich mit den Widersprüchlichkeiten unserer Überflussgesellschaft auseinandersetzt, die den Verzicht zum Trend erhoben hat, und dabei auf vielerlei Wahnsinn stößt, auf den man wiederum ohne Weiteres verzichten kann: „aber bitte mit ohne“.

Auch für diese Veranstaltung gilt, dass Karten ausschließlich per Vorbestellung über die Mailadressen kontakt@kulturelle-vereinigung.de, ludgera-hennecke-schütte@schmallenberg.de, im Rathaus Schmallenberg (Frau Hennecke-Schütte, Tel.: 02972/980-208 (Mo. 8.30 – 12Uhr, Di. 8.30 – 16 Uhr, Do. 13.30 – 18 Uhr) oder das Kontaktformular der Homepage www.kulturelle-vereinigung.de erhältlich sind und an der Abendkasse ausgegeben werden. Ein Hygieneplan kann auf der Homepage der Kulturellen Vereinigung eingesehen werden.