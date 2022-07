Abenteuer im Sauerland

Von verschwundenen Ponys, einem komischen Kauz und Ausflügen zu Burgen, Seen und seltsamen Nervenkitzeln

Lilly und Nikolas genießen die Ferien im Sauerland. Zwischen Altena, Warstein, Winterberg und Olpe-Sondern entdecken sie Burgen, Höhlen, Seen, Berge und jede Menge abenteuerliche Ausflugsziele. Doch dann verschwinden zwei Ponys vom Ferienbauernhof in Eslohe-Wenholthausen. Gemeinsam mit ihrer neuen Freundin Lina nehmen die Geschwister die Ermittlungen auf. Werden sie den Pferdedieb schnappen?

So lautet die Kurzbeschreibung zu dem in diesen Tagen erscheinenden Kinderbuch von Tanja Klose und Sabrina Pohle. Mit der Sauerländer Autorin des Buches „Abenteuer Sauerland“, Tanja Klose (38) aus Sundern, haben wir uns wenige Tag vor Erscheinen ihres ersten Buches getroffen.

Wie kam die Mutter einer fünfjährigen Tochter und Online-Marketing-Expertin dazu, ein Reisebuch für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren zu schreiben? Tanja Klose: „Für meinen Reise- und Campingblog habe ich nach Reiseführern gesucht und bin dadurch mit der Verlegerin Steffi Bieber vom Kinderbuchverlag Biber & Butzemann aus Berlin ins Gespräch gekommen. In ihrem Verlag erscheinen Reisebücher für Kinder. Nach dem Erscheinen zahlreicher Bücher mit dem Titel „Abenteuer in …“ suchte sie nach einem Autor oder einer Autorin für die Region Sauerland, die sie selbst kennen und schätzen gelernt hatte.“ Das war der Startschuss für ein spannendes Buchprojekt, das jetzt offiziell am 15. Juni auf den Markt kommt. Und worum geht es in dem Abenteuerbuch?, wollen wir von der Sauerländer Autorin wissen. Tanja Klose: „Da ich selbst gerne reise und Ausflüge mache, habe ich mir die Sauerlandkarte angeschaut und überlegt: Welche Sehenswürdigkeiten und besonderen Ausflugsziele für Kinder würde man bei einem 14-tägigen Urlaub im Sauerland unbedingt sehen wollen? Wenholthausen und seine Urlaubsangebote für Familien mit Kindern kenne ich selbst von zahlreichen Ausflügen und Wanderungen dorthin. Und so beginnt die Geschichte auf einem Ferien-Bauernhof in Wenholthausen.

Während des Urlaubs auf dem Bauernhof werden zahlreiche Orte und Sehenswürdigkeiten im Sauerland besucht und beschrieben. Von Arnsberg bis Winterberg und von Attendorn bis Warstein wird die ganze Vielfalt der Urlaubsangebote beschrieben. Die Suche nach zwei verschwundenen Ponys sorgt für die notwendige Spannung und Unterhaltung dieser Abenteuerreise durch das Sauerland.

Auf 128 Seiten und in 21 tollen Geschichten lernen die Kinder das Sauerland und viele der zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele des Sauerlandes kennen. Lust auf Wiederholung und Erweiterung des Erfahrungsschatzes nicht ausgeschlossen!

Autorin

Tanja Klose Jahrgang 1984, schrieb schon in Kindertagen Kurzgeschichten und blieb dem Schreiben später auch beruflich treu. Zwischenzeitlich lebte sie in der Domstadt Köln, nach 15 Jahren Stadtleben zog es sie allerdings zurück aufs Land. Seit 2020 lebt sie mit ihrer Tochter wieder im Sauerland, in Sundern. Sie liebt das Draußensein in der Natur, die Heimat zu erkunden und das Reisen. Ihre Leidenschaften vereint sie auf ihren Blogs.

Illustratorin

Sabrina Pohle, Jahrgang 1984, entdeckte in ihrer frühen Jugend ihr Interesse am Zeichnen, aus dem sich über die Jahre eine Leidenschaft für Illustration und sequenzielle Kunst entwickelte. Sie experimentierte zunächst viel mit traditionellen Maltechniken und Materialien wie Aquarell, Kohle und Pastellkreiden. Seit einiger Zeit nutzt die Mutter eines Sohnes auch digitale Medien, um ihre Werke zu erstellen. Die studierte Japanologin arbeitet als freiberufliche Illustratorin in Hamburg und hat bereits zahlreiche Kinderbücher illustriert.

www.splinteredshard.com

Tanja Klose, Sabrina Pohle:

Abenteuer im Sauerland – Lilly, Nikolas und die verschwundenen Ponys

128 S., Hardcover, 8-12 J., 18,00 €

ISBN: 978-3-95916-098-8