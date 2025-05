Abenteuer erleben und schöne Ausblicken genießen

Wandern in der Hansestadt Brilon

Viele hundert Kilometer gut markierte Wege laden in der Hansestadt Brilon zu abwechslungsreichen, kurzen oder langen Wandertouren ein. Der zertifizierte Fernwanderweg Rothaarsteig startet auf dem Briloner Marktplatz und bringt die Wanderer nach etwa 154 Kilometern ins hessische Dillenburg. Der zweite Fernwanderweg, der das Grundgebiet von Brilon durchkreuzt, ist die 240 Kilometer lange Sauerland-Waldroute von Iserlohn im Westen nach Marsberg im Osten des Sauerlandes.



Auch viele kürzere Rundwanderwege und Themenwege warten auf die Wanderer – und hinter jeder Ecke ein neues Abenteuer. Die meisten Wanderwege finden sich im Briloner Süden entlang des Rothaarkamms. Aber auch im flacheren Norden gibt es viel zu entdecken.

Briloner Kammweg

Abwechslungsreich ist der 47 Kilometer lange Briloner Kammweg von Brilon nach Willingen, den man in zwei Tagesetappen wandern kann. Vom Briloner Marktplatz geht es auf der ersten, 27 Kilometer langen Etappe vorbei an der Hiebammenhütte und den Ruinen von Borbergs Kirchhof.

Diese frühmittelalterliche Ringwallanlage mit den Ruinen der einstigen Kirche und Kapelle übt eine besondere Faszination aus. Der schmale Felsgrat des Ginsterkopfes mit seinem Panoramablick bildet den höchsten Punkt, bevor man an der Feuereiche und dem Naturmonument Bruchhauser Steine entlang zum Etappenziel Willingen gelangt. Die zweite Etappe führt von Willingen auf den „Gebirgskamm“, der am Hohen Eimberg beginnt. Nicht weit entfernt liegt mit etwa 805 Metern Brilons höchster Punkt. Zwischen 700 und 800 Höhenmetern geht es, nachdem der Fluss Hoppecke überquert wurde, zurück auf die Briloner Hochfläche. Nach insgesamt 22 Kilometern findet die zweite Etappe auf dem Briloner Marktplatz ihr Ende.

Geologischer Sprung

Der Themenweg „Geologischer Sprung“ ist ein 7,6 Kilometer langer Rundweg. Er bietet Ausblicke auf die Landschaft rund um den Bilstein und die Stadt Brilon sowie faszinierende Einblicke in die Geologie der Region. Das Gebiet des Bilsteins und seiner Umgebung liegt in der Übergangslandschaft zwischen den bewaldeten Bergen des Sauerlands im Süden und der offenen Kalkhochfläche im Norden.

Man kann auf dieser Wanderung die markanten Kuppen aus widerstandsfähigem Kalk bewundern, die durch ihre geringe Verwitterung erhalten geblieben sind und eine vielfältige Flora und Fauna beherbergen.

Mit dem Themenweg wird die besondere geologische, topografische und kulturgeschichtliche Situation der Briloner Kalkkuppenlandschaft und des Bilsteins erläutert. Höhepunkt ist die Aussichtsplattform auf der 634 Meter hohen Bilsteinhalde.

DinoSpuren

Auch der 0,7 Kilometer lange, familienfreundliche Erlebnispfad „DinoSpuren“ in Brilon-Nehden lädt zu einer spannenden Reise in die Vergangenheit ein. 1978 wurden in einem nahegelegenen Steinbruch Knochen eines Iguanodon-Dinosauriers entdeckt. Eine Nachbildung dieses faszinierenden Urzeitwesens ist im Museum „Haus Hövener“ in Brilon ausgestellt, während das Original im Landesmuseum in Münster zu sehen ist. An der Fundstelle lassen sich die Dinospuren dank QR-Codes entlang des kleinen Rundwegs digital entdecken und erleben.