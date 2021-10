Ab ins schöne Eigenheim!

Dank Büdenbender schon innerhalb eines Jahres

„Modern, offen, gemütlich“ – diese drei Wörter fallen der Familie spontan ein, wenn Sie an Ihr Eigenheim denkt. In ländlicher Lage im Kreis Soest haben Sie sich ihren Traum vom Eigenheim erfüllt. Mit der Firma Büdenbender sind sie rundum zufrieden, vor allem von dessen Verlässlichkeit: „Von der Unterschrift bis zum Einzug verging genau ein Jahr, was genau dem verabredeten Zeitplan entsprach.“ Das Haus stand nach der Fertigstellung des Kellers bereits nach zwei Tagen und der Innenausbau wurde nach nur drei Monaten abgeschlossen.

Das Gesamtkonzept in Verbindung mit einer „freundlichen und glaubwürdigen Vertriebsbetreuung“ hat sie vollends überzeugt. Punkte wie freie Planungsmöglichkeiten, transparente Preisgestaltung und moderne Ideenentscheidungen gehörten mit dazu.

Besonderen Wert hat die Familie darauf gelegt, dass der Grundriss ihren Vorstellungen entspricht. Und so fällt das diffusionsoffene Haus in Holzständerbauweise schon durch das versetzte Pultdach auf: 16 bzw. 7 Grad Neigung – ganz nach den Vorstellungen der Bauherren. Das Dach wirkt nicht nur ausgesprochen modern, sondern bietet auch größtmöglichen Gestaltungsspielraum für die beiden versetzten Wohnebenen.

Wichtig war der Familie auch, dass sie die Elektroinstallation in Eigenleistung umsetzen konnten und diese mit der restlichen Bauplanung Hand in Hand ging. „Das war gar kein Problem. Unser Wunsch wurde unterstützt und voll mit eingeplant“, erinnert sich der Bauherr. Weitere Besonderheiten sind die Luft-Wasser-Wärmepumpe und die Fußbodenheizung.

Ihre Entscheidung für Büdenbender – aufgrund der freien Planungsmöglichkeiten und transparenten Preisgestaltung – war also genau das Richtige. All ihre Vorstellungen sind ganz nach ihren Wünschen und ihrem Geschmack umgesetzt worden.

Vom Ergebnis sind sie begeistert. In Ihrem neuen 149 m² (ohne Keller) großen Haus in offener Bauweise und mit lichtdurchfluteten Räumen fühlten sie sich von Anfang an zu Hause und rundum wohl. Nach dem schönsten Moment gefragt, antworten sie: „Es gibt nicht den einen schönsten Moment“. Jeder neue Tag in unserem Traumhaus bringt immer wieder schöne Momente mit sich.“

Wer nun eine Vorstellung davon bekommen möchte, wie sein Traumhaus aussehen könnten, kann einmal das neue Büdenbender-Musterhaus in Bestwig besichtigen – nach vorheriger Terminabsprache oder jeden Samstag und Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr.

Musterhaus Fortuna Bestwig

Heinrich-Heine-Straße 3, 59909 Bestwig

Ihre Ansprechpartner vor Ort:

Arno Göbel, Tel. 0152 – 0331 0412

agoebel@buedenbender-hausbau.de

Martin Schäfer, Tel. 0178 – 196 4274

mschaefer@buedenbender-hausbau.de