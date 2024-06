Ab auf das Bänksken

Sauerländer Gartenbänke von Müller Outdoor aus Balve

Liebevoll umschreiben die Macher eine ergonomisch geformte und stylische Sitzbank mit dem schönen Begriff Sitzbänksken. Das Wort Bänksken steht in keinem Wörterbuch, auch nicht in dem mit Sauerländer Platt. Es bezeichnet in der Alltagssprache eine kleine Bank für kleine oder große Leute. „Setz dich mal auf das Bänksken!“ Im Programm der Sauerländer aus Balve fällt die Relaxliege (Fläzbänksken genannt) sowie das daran angelehnte Sitzbänksken besonders ins Auge. Die Bänke finden im Garten oder auf der kleinen Terrasse Platz. Sie beeindrucken vor allem mit ihrer ergonomischen Form. Die Kombination des Sitzbereiches aus robustem Douglasienholz mit der Rahmenkonstruktion aus verzinktem Stahl verleiht den Bänken eine ausgesprochen hohe Qualität. Das Sauerländer Fläz- bzw. Sitzbänksken von Müller Outdoor ist optimal für den Einsatz in Gärten oder Parks geeignet. Auf der bequemen Sitzgelegenheit wird die Ruhepause zu einem Wohlfühl-Erlebnis. Auch entlang von Wanderwegen oder auf Firmengeländen begeistern die originellen Sitzgelegenheiten mit ihrer eleganten Formensprache.

Alexandra Höhle, in der Auftragsbearbeitung bei Müller Outdoor tätig, gibt Antwort auf unsere Fragen:

WOLL: Wenn man auf der Website www.mueller-outdoor. de gelandet ist, bekommt man eine ganze Palette von Gartenbänken zu sehen. Darunter „Fläzbänkskes“. Was ist darunter zu verstehen?

Alexandra Höhle: Unser Fläzbänksken ist eine Bank, die wir in zwei Varianten (2-Sitzer und 3-Sitzer) anbieten. Auf unserer Homepage sind sie als Zwockel bzw. Oschi zu finden. Entstanden ist unsere Produktpalette, die noch weitere Bänke umfasst, in der Corona-Zeit. Tu Dir mal die Ruhe an! Das war zu dieser besonderen Zeit ein Muss. Eigentlich sind wir in der Automobilindustrie tätig. Doch während des Lockdowns 2020/2021 haben wir überlegt, was wir sonst noch aus den Materialien herstellen können, die wir verarbeiten. Die Geschäftsführung sowie die Mitarbeiter haben hier gemeinsam optisch ansprechende und gemütliche Bänke entwickelt. Wichtig war uns, dass die Bänke einen Sauerländer Namen haben sollten. Ich denke, das ist uns gelungen.

WOLL: Bänkskes ist ja ein Wort aus der Alltagssprache des Sauerlandes und steht für kleine Bank. Wie ist es zu dieser Namensnennung gekommen?

Alexandra Höhle: Wir haben nach Alleinstellungsmerkmalen gesucht. Das kann auch der Name sein. Wir wollten das Sauerländische hervorheben. Dazu: ergonomische Sitzfläche, Rückenlehne sehr hoch, drehbare Variante – man kann sich mit der Sonne drehen. Unsere Fläzbänkskes entschleunigen. Hier im Sauerland weiß sicher jeder, was man unter „fläzen“ versteht. Und woanders findet man hoffentlich auch Gefallen an dem besonderen Wort. In der Stadt Balve, beim Balve Optimum, auf dem Sportplatz Langenholthausen, im Sauerlandpark: Wir haben unsere Bänke zunächst im regionalen Bereich vorgestellt und untergebracht. Jetzt haben wir einige Vertriebspartner und einen Onlineshop für Jedermann.

Quelle: Hubertus Theile/Müller Outdoor

WOLL: Eine persönliche Frage. Haben Sie selbst im Garten auch ein Bänksken stehen?

Alexandra Höhle: Ja natürlich. Ich habe den Zwockel – die kleine Variante des Fläzbänkskens. Oschi ist die größere Variante. In unseren Garten passte wegen des Geländes nur die feststehende Bank (ohne Drehkreuz), ausgestattet mit einer Auflage und zwei Kissen sowie der Mittelkonsole zum Abstellen von Getränken; so hat man alles, was man beim Fläzen so braucht. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich eine passende Bank aus unserem Programm geholt, mit und ohne Zubehör, ganz nach dem persönlichen Bedarf. Unsere Angebote im Shop bieten viele Varianten an! Die Drehbarkeit, die unterschiedlichen Größen und die individuelle Gestaltung der Seitenbleche machen eine Müller-Outdoorbank zu einer ganz persönlichen Wohlfühlliege. Und dann hat Alexandra Höhle noch einen kühlen Tipp. „Zu einem Bänksken sollte auf alle Fälle der passende Bierbutler gehören. So hat man sein kühles Pils aus dem Sauerland direkt in der Nähe und die Fußball-EM sowie ein heißer Sommer können kommen. Mehr Infos unter www.mueller-outdoor.de