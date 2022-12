A45-Rahmede-Talbrücke: Unternehmer wollen Druck auf Politik erhöhen

Mitglieder der Unternehmer-Vereinigung sind bereit für Demonstrationen oder LKW-Sternfahrten in Berlin

Lüdenscheid. Nach einem Jahr politischer Diskrepanzen und ohne Kommunikation zu Terminen hat »Sauerland Initiativ« (SI) seine Mitglieder zu Auswirkungen und Maßnahmen der gesperrten Lüdenscheider A45-Rahmede-Talbrücke befragt. Das Ergebnis der Aktion »A45 – Es reicht« ist eindeutig: Der Druck auf politische Entscheidungsträger muss erhöht werden und der unhaltbare Zustand für Menschen und Unternehmen in der Region ein schnellstmögliches Ende finden. Die Forderung nach wirkungsvollen Ausnahmeregelungen und konkreten Zeitplänen für die Umsetzung der geplanten Verkehrsverbesserungen dürfen nicht nur immer wieder neu geprüft, sondern müssen auch umgesetzt werden.

Tobias Metten, Vorsitzender von »Sauerland Initiativ«, fordert eine sofortige Rückkehr zur vereinbarten parteiübergreifenden Zusammenarbeit: »Wir haben keine Zeit mehr für parteipolitisches Taktieren und rückwärtsgerichtetes Schwarzer Peter spielen. Die Sperrung der Brücke kostet die sauerländische Wirtschaft täglich rund eine Million Euro. Wir brauchen einen konkreten Zeitplan und eine Beschleunigung des Verfahrens. Dafür müssen wir aus der Region geschlossen mit einer Stimme Richtung Berlin sprechen.«

Täglich Kosten von rund 1 Millionen Euro

Der wachsende Unmut der heimischen Wirtschaft spiegelt sich in den klaren Statements der Unternehmer aus einer wirtschaftlich starken Region wider, die von der Politik nicht nur leere Worthülsen, sondern wirkungsvolle Handlungen erwarten. Und das nicht nur in weiter Ferne, sondern im Hier und im Jetzt. Das hat die aktuell durchgeführte Befragung von »Sauerland Initiativ« bei seinen rund 85 Mitgliedern eindeutig gezeigt. Die Mitgliedsunternehmen stehen für mehr als 120.000 Beschäftigte und 52 Milliarden Euro Umsatzvolumen. Die von den Mitgliedsunternehmen im Rahmen einer groß angelegten Umfrage vorgeschlagenen Maßnahmen reichen von der Organisation aufmerksamkeitsstarker Demonstrationen und LKW-Sternfahrten im Herzen der Hauptstadt Berlin bis hin zur Durchführung von Diskussions- und Informationsveranstaltungen mit Wirtschaft und Politik.

Arndt Kirchhoff, NRW-Arbeitgeberpräsident, Unternehmer aus Iserlohn und SI-Mitglied, fasst dies in Worte: »Die politischen Gremien müssen den Druck spüren. Es gilt dabei ins Auge zu fassen, in Berlin eine Demonstration zu organisieren, um die nationale Bedeutung der Region zu bekunden. Kommt es so, bin ich bei der Demo dabei.« In ähnlicher Form haben sich die SI-Mitglieder Busch-Jaeger, Falke und Veltins geäußert.

Anlässlich des bereits verstrichenen Jahrestags der Brückensperrung bringt es Walter Mennekes, Sauerländer Unternehmer und SI-Vorstandsmitglied, auf den Punkt: »Das können wir uns auf Dauer nicht leisten. Der Wiederaufbau der Brücke hat Signalkraft. Entschlossenes Handeln müssen wir allein schon für die Menschen in der drittgrößten Industrieregion Deutschlands den Zeitschindern und Bedenkenträgern entgegensetzen.«

Nach Ansicht der Unternehmer-Vereinigung »Sauerland Initiativ« müssen die Aufbauarbeiten der neuen Brücke im Jahr 2023 beginnen, damit spätestens 2025 der Verkehr wieder ungestört auf der A45 fließen kann und die Menschen in der Region aufatmen können.