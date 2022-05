Bernward Koch spielt in der ehemaligen Firma Apperatebau Rothemühle

Efeu rankt an den großen Industriefenstern der ehemaligen Firma Apperatebau Rothemühle in Wenden. Die Sonnenstrahlen schaffen es kaum hindurch. Nur ein paar kleine Scheinwerfer sind auf Bernward Koch und sein Keyboard gerichtet. Er spielt unter anderem live einen Song von seinem aktuellen Album „Becoming“ – A MAGICAL DREAM heißt er und in der Atmosphäre der alten Industriehalle werden die Klänge genau das, ein magischer Traum.

Letzten August hatte der bekannte Musiker und Komponist Bernward Koch (WOLL berichtete über seinen Werdegang bereits in Winterausgabe 2020) gemeinsam mit Nicole Williams von der Gemeinde Wenden und der Gerlinger Medienfirma Enders & Arens den atmosphärischen Ort besichtigt. „Das hat mich sehr inspiriert und ich beschloss, einige Live-Videos aufzunehmen – unterstützt von meinem Bruder. Allein der schon fast majestätische anmutende Raum mit dem von der hohen Decke durch das Fenster eingewachsene Efeu bis auf dem Boden hat schon was ganz besonderes, ein natürliches Zeitzeichen. Also suchte ich mir mehrere meiner Musiktitel aus, die am besten zu der Architektur und Geschichte des Industriedenkmals passen, um dies in Musik und Bildern festzuhalten und zu interpretieren.“

Das Video zu SHORT STORY von seinem Album „Still Magic“ ist mit einem Filter versehen: „Dank diesen Effekts wirken die Musik und die Bilder der leeren Hallen, die tanzende Tropfen am Boden, die stehengebliebene verstaubte Uhr sehr lebendig.“ ROTATION (Album: „Flowing“) stellt für den Wendener musikalisch das frühere Treiben in den Hallen, das Laufen der Maschinen und die allgemeine Betriebsamkeit dar.

Für Bernward Koch war die Umgebung der Halle nicht neu: In den siebziger Jahren absolvierte er in genau dieser Firma seine Ausbildung zum Industriekaufmann. Er erinnert sich gerne an eine Geschichte aus dieser Zeit: „Im letzten Lehrjahr saß ich in einem Büro nahe des Magazins. Am Freitagnachmittag, etwa zwei Stunden vor Feierabend, war die Arbeit soweit getan. Die Stimmung war prächtig, man konnte vor lauter Zigarettenqualm kaum noch etwas sehen. Ich wurde beauftragt, aus dem Fenster zu klettern und heimlich am Pförtner vorbei im nahen Lebensmittelgeschäft eine Flasche Schnaps zu holen. Gesagt, getan.“ Den Rest kann man sich denken …

Die Musikvideo, die im ehemaligen Industriegebäude aufgenommen wurden, finden Sie auf YouTube unter „Bernward Koch“.