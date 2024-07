A.L.S.: Ökonomisch und sozial engagiert

Die Allgemeine Land- und Seespedition (A.L.S.) hat im Frühjahr 2023 ihr neues Logistikzentrum in Arnsberg-Voßwinkel in Betrieb genommen und schafft damit nahezu unbegrenzte logistische Möglichkeiten für die Lagerhaltung ihrer Kunden. Dem weltweit tätigen Logistikspezialisten steht auf dem gut 25.000 Quadratmeter großen Grundstück eine 12.000 Quadratmeter große Lagerfläche zur Verfügung.

Die neue Immobilie eröffnet zudem neue Möglichkeiten, die unterschiedlichsten Kundenportfolios zu bedienen, da in den letzten Jahren die Nachfrage nach kurzfristig verfügbaren Lagerflächen und Ressourcen zugenommen habe, betont Unternehmer Dahlmann. Deshalb haben die Arnsberger bei der Konzeption der Halle die Voraussetzungen geschaffen, möglichst viele verschiedene Produktwelten zu bündeln. Dank einer Sprinkleranlage, die die größtmögliche Brandschutzsicherheit bietet, lassen sich fast alle möglichen Güter lagern. Für Langgut und nicht regalfähige Güter steht eine Blocklagerfläche von fast 4.500 Quadratmetern zur Verfügung. Daneben gibt es etwa 7.500 Palettenstellplätze im Regal mit variablen Höhen sowie rund 500 Meter Fachböden für die Distribution von Kleinteilen. Darin kann alles von Handyhülle bis zum Schuhkarton gelagert und durch ein schnelles Entnahmesystem unkompliziert verladen werden.

Weiterer Pluspunkt ist das Thermolager, das auf 1.000 Quadratmetern sensible Produkte bei einer Temperatur von 12 bis 18 Grad Celsius aufbewahrt. „Das Be- und Entladen ist unkompliziert und erfolgt auf unterschiedlichsten Wegen. Hier stehen elf Rampen und vier Tore mit bis zu sieben Metern Breite zur Verfügung. Selbst seitliches Entladen von Gütern bis sieben Meter Länge ist möglich“, beschreibt Dahlmann die Vorteile des Neubaus. Diese Weitsicht hat die A.L.S.-Spedition auch in puncto Nachhaltigkeit: Neben den ökonomischen Vorteilen für die Kunden ist das neue Logistikzentrum auch ökologisch zukunftsweisend. Viele Wege für Kunden und Lieferanten werden eingespart oder verkürzt. Schon von Beginn an wurde beim Bau der Halle nachhaltig gedacht. Das nach Energieeffizienzkriterien gebaute Gebäude verfügt über eine große PV-Anlage auf dem Dach mit einer Leistung von 1.300 kWp. Die A.L.S.-Spedition ist für ihre grüne Logistik nach ISO 14001 zertifiziert.

Ökonomie, Ökologie und Soziales

Das sind die drei Säulen, auf der die A.L.S.-Spedition fußt. Die Förderung von Sportvereinen, Sportveranstaltungen, sozialen Einrichtungen und regelmäßige Spendenaktionen sind für das Unternehmen selbstverständlich.

Wir unterstützen regionale Sportvereine, da für uns die Sportarbeit von sehr hoher Bedeutung ist. Teamsport fördert die Sozialkompetenz. Dabei beschränken wir uns nicht auf eine bestimmte Sportart. Wir sind einer der Hauptsponsoren eines Fußballvereins (SV Hüsten 09), einer Damenvolleyballmannschaft (RC Sorpesee) und eines Rennradteams (Rembe Pro Cycling Team Sauerland). Zudem sponsern wir Sportveranstaltungen wie die Sauerländer Fußballnacht, das A.L.S. Champion Masters, den A.L.S. Logistik Cup oder den Falke Rothaarsteigmarathon in Schmallenberg. Wir bilden mit unseren Mitarbeitern, Familienmitgliedern und Freunden ein eigenes Rennrad- und Laufteam, mit denen wir an Sportveranstaltungen teilnehmen.

A.L.S. Radmarathon für den guten Zweck

Am 03.08.2024 findet der fünfte A.L.S. Radmarathon für den guten Zweck statt. Die Eintagestour durch das Sauerland entwickelt sich zum Rad-Klassiker. Es werden 230 Kilometer und 3.000 Höhenmeter abgestrampelt – mit dem Ziel, Spenden zu sammeln. Im letzten Jahr saßen fast 60 begeisterte Radsportler im Sattel und fuhren 16.000 Euro für das Kinder- und Jugendhaus Marienfrieden und die Neven Subotic Stiftung ein. Weitere Infos zu diesjährigen Benefiz- Veranstaltung folgen. Wer wissen möchte, ob noch ein Platz frei ist, mailt an: c.millentrup@als-arnsberg.de.