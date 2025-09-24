95 neue „Heimathelden“ im Sauerland

„Wahre Helden gehören in das Rampenlicht“, sagte die Volksbank Sauerland am heutigen Mittwochabend in der Hawerland-Halle der Schützenbruderschaft St. Jodokus Wormbach. Exakt einhundertausend Euro (100.000 Euro) wurden daher an junge Ehrenamtliche aus den Kreisen Olpe und Hochsauerlandkreis vergeben. Mit der Aktion #Heimathelden2025 würdigte die Volksbank Sauerland das Engagement von jungen Sauerländern im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, die sich in Vereinen und gemeinnützigen Organisationen engagieren.

Fördersumme nach Mitgliederzahlen

„Ehrenamt ist das Herzstück unserer Gesellschaft. Ihr seid diejenigen, die den Zusammenhalt in unserer Region stärken und dafür sorgen, dass das Sauerland auch morgen noch ein Ort voller Gemeinschaft und Lebensfreude ist. Dafür können wir euch gar nicht genug danken“, betonte Vorstand Micahel Gierse in seiner Ansprache.

Quelle: Hermann-J. Hoffe

Insgesamt gingen 112 Bewerbunghen ein. 95 dieser Bewerbungen erfüllten die Kriterien und erheilten eine Förderung. Die Fördersummen sind nach Anzahl der Mitglieder des Vereins oder Organisation gestaffelt. Zwischen 600 Euro für kleine Vereine und 1.600 Euro für große Organisationen liegen die Förderungen. Vereine, die zugleich Mitglied bei der Volksbank Sauerland sind, erhielten zusätzlich 250 Euro. Außerdem zeichnete die Jury sieben Vereine für besonders kreative Filmbeiträge aus und vergab weitere Bonusspenden von 500 bis 1.000 Euro.

Zusammenarbeit über Generationen

Die Vielfalt des Engagements beeindruckte: Jugendfeuerwehren, Sportvereine, Musikgruppen , soziale Initiativen und Kulturprojekte waren vertreten. In den Bewerbungen teilten die jungen Engagierten sehr persönliche Beweggründe: „Ich bin im Verein aufgewachsen und möachte etwas zurückgeben“, „Bei uns halten alle zusammen“, oder: „Im Verein spüre ich Zusammenhalt, der über Generationen verbindet“. Aus Sicht der Volksbank Sauerland machen diese Stimmen deutlich, dass das Ehrenamt nicht nur den Vereinen hilft, sondern auch die persönliche Entwicklung prägt.

Quelle: Hermann-J. Hoffe

Die Gala selbst war ein Abend voller Emotionen: Mit Poetry-Slammerin Davina Sauer und Sängerin Ingaa aus Brilon standen zwei junge Künstlerinnen auf der Bühne, die das Publikum begeisterten. „Wir wollten zeigen, dass das Ehrenamt nicht nur förderwürdig, sondern auch inspirierend und lebendig ist“, so der Volksbank-Vorstand.

Extra-Förderung für Bewerbungsvideos

Die Preisträger TuS Calle-Wallen und Musikverein Grevenbrück haben in ihrem Bewerbungsvideo eindrucksvoll dargestellt, warum sie echte Heimathelden sind und würden dafür mit einer Extra-Förderung in Höhe von jeweils 1.000 Euro ausgezeichnet. Fünf weitere Vereine erhielten für ihre Bewerbungsvideos einen Sonderpreis von je 500 Euro.

Neben der direkten Förderung wies die Volksbank Sauerland auch auf ihre Crowdfunding-Plattform hin, die Projekte nach dem genossenschaftlichen Prinzip „Was einer schafft, das schaffen viele“ unterstützt. Bereits über zwei Millionen Euro wurden so gemeinsam mit der Region in den letzten sieben Jahren gesammelt.

„Mit #Heimathelden2025 möchten wir nicht nur Danke sagen, sondern euch auch motivieren, weiterhin mit so viel Herzblut dabei zu bleiben. Ihr seid echte Heimathelden. Ihr zeigt, dass das Sauerland lebendig, slidarisch und zukunftsfähig ist“, fasste der Vorstand den Abend zusammen.