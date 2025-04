9. Mescheder Oldtimerausfahrt im Rahmen des Stadtfestes

Jetzt noch anmelden zur entspannten Sauerland-Tour am 25. Mai

Oldtimerfans und Autofreaks aufgepasst: Am 25. Mai findet in Meschede wieder die Ausfahrt für Young- und Oldtimer aus der ganzen Region statt – und zwar in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag. Egal ob 50er-Ford, 70er-Mercedes, Golf I oder ganz alte Modelle: alle Schönheiten auf vier Rädern können sich bei der Mescheder Oldtimerausfahrt auf dem Stiftsplatz in Meschede präsentieren und mitmachen.



Wer ein altes „Schätzchen“ in der Garage stehen hat, kann sich für das Treffen am Sonntag, 25. Mai, anmelden und an einer ganz besonderen Ausfahrt teilnehmen. Die Strecke führt auf knapp 90 Kilometern durch zahlreiche schöne Orte im Sauerland. Während der Fahrt müssen keinerlei Aufgaben bewältigt werden – im Vordergrund stehen viel mehr die Präsentation und die gemeinsame Ausfahrt. Die Anmeldung ist gegen ein Nenngeld von 35 Euro möglich. Nach Abzug aller Kosten wird der Restbetrag an das Tierheim in Meschede gespendet.



Ab 13.30 Uhr treffen sich die Young- und Oldtimer auf dem Stiftsplatz in Meschede. Dort erhalten die angemeldeten Fahrerinnen und Fahrer die Startnummern und das Board-Buch. Bis 14.30 Uhr können die Gäste die Autos bestaunen, dann beginnt die Ausfahrt mit einer Moderation zu den Highlights der einzelnen Oldies. Um ca. 16.30 Uhr erreichen die Oldtimer das Gelände von AutoTechnik Schulte in Enste, wo die Fahrzeuge dann nochmals bestaunt werden können.

Ein weiterer Tipp für Autofans: Heinz Lütgert lädt alle begeisterten Oldtimerfreunde jeden letzten Mittwoch im Monat zum Landhof Grewen Mühle in Calle zu einem Treffen ein. Dort wird in gemütlicher Runde unter Gleichgesinnten nicht nur über Oldies, sondern auch über Lieblingsstrecken und Erfahrungen philosophiert.

Informationen zur Mescheder Oldtimerausfahrt und zur Anmeldung gibt es unter www.meschede.de/stadtfest online. Das Anmeldeformular kann bis zum 23. Mai per Mail an n.linn@stadtmarketing-meschede.de gesendet werden.