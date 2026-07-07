8400 Euro für den guten Zweck: Erfolgreiches Dîner en blanc der Mescheder Soroptimistinnen zum Club-Jubiläum

Das diesjährige Dîner en blanc stand ganz im Zeichen des zehnjährigen Bestehens des SI Club Meschede. Clubpräsidentin Dr. Barbara Jellentrup blickte in ihrer Ansprache auf das bisher Erreichte zurück und richtete zugleich den Blick nach vorn: „Zehn Jahre SI Club Meschede stehen für zehn Jahre Engagement für die Region. Mit zahlreichen Projekten, Benefizveranstaltungen und persönlichen Begegnungen konnten wir viel bewegen und haben uns einen festen Platz vor Ort erarbeitet. Dieses Jubiläum macht uns dankbar und stolz – gleichzeitig ist es Ansporn, uns auch künftig mit Zuversicht und Tatkraft für Frauen, Familien und unsere Region einzusetzen.“ Auch Pater Julian, zugleich Präsident des Lions Clubs Meschede, begrüßte die Gäste und würdigte in seinem Grußwort die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Der Erlös des Abends kommt zwei regionalen Projekten zugute. Sebastian Nöckel stellte die Torfabrik vor, einen Fußballverein, in dem Menschen mit und ohne Handicap selbstverständlich gemeinsam Sport treiben und ihre Freizeit verbringen. Das inklusive Konzept findet inzwischen weit über die Region hinaus Beachtung. Außerdem präsentierten SI-Clubmitglied Ute Tolksdorf und Coach Beate Ritter das clubeigene Projekt „Girls Empowerment“. Ziel ist es, Mädchen und junge Frauen dabei zu unterstützen, ihre Stärken zu erkennen, selbstbewusst aufzutreten und mit Mut und Selbstvertrauen ihren eigenen Weg zu gehen.

Quelle: SI-Club Meschede Rund 170 Gäste waren zum 10. Geburtstag des SI Clubs ins Forum der Abtei Königsmünster gekommen. Das Dîner en blanc fand ausnahmsweise wegen des Wetters nicht in Eversberg statt.

Ein besonderer Dank gilt den zahlreichen Spenderinnen und Spendern sowie den Unterstützerinnen und Unterstützern der Tombola, die mit ihrer großzügigen Hilfe maßgeblich zum Erfolg der Benefizveranstaltung beigetragen haben. Barbara Jellentrup: „Das Dîner en blanc machte damit einmal mehr deutlich, wofür der SI Club Meschede seit zehn Jahren steht: für Gemeinschaft, Solidarität und engagiertem Einsatz für den guten Zweck.“