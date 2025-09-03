84 Orte – miteinander eine Stadt

Wer „Schmallenberg“ hört, denkt unweigerlich an verschlungene Höhenwege, Postkartenpanorama und … genau 84 Orte? So lautet jedenfalls die offizielle Zählung: vom 1-Häuschen-Weiler bis zur historischen Kernstadt Schmallenberg – alles dabei. Doch wehe dem, der die Zahlen genauer befragt: Da kursiert ein hartnäckiges Gerücht von „83 Dörfern und einer Stadt“.

Nun könnte man meinen, das sei bloß ein Zahlendreher. Doch dahinter brodelt die Frage: Ist Schmallenberg überhaupt eine Stadt? Oder sind es die 83 Dörfer, die stolz auf ihren dörflichen Status pochen, während Schmallenberg selbst den Lorbeerkranz der „Stadt“ allein trägt?

Wer dagegen argumentativ frech vorschlägt, Bad Fredeburg sei doch auch eine Stadt, landet sogleich in der Rechnung „82 Orte, 2 Städte“. Eine heikle Rechnung, schließlich wecken die waldreichen Erhebungen rund um Bad Fredeburg eher Ambitionen zu etwas Höherem.

Doch damit nicht genug: Es gab da ja noch die „Freiheit Bödefeld“, einstmals mit städteähnlichen Privilegien ausgestattet. Trüge man auch diese in die Waagschale, kämen wir auf „81 Orte, eine Freiheit und 2 Städte“. Ein Fast-Rundungsfehler, der besonders Historiker ins Schwitzen bringt: War Bödefeld nun wirklich so frei wie ein Städtchen?



Am Ende aber – und das verbindet alle 84 Orte – zählt nur eins: Miteinander bilden sie die neue Stadt Schmallenberg. Ob Dorf oder Stadt, Freiheit oder Kernort, jeder Winkel, jedes Schild und jeder Dorftümpel trägt seinen eigenen Charme bei.

Und so darf man abschließend sagen: Ob 84, 83 oder sogar nur 80 Siedlungen mit ein bis zwei Städten und einem Freistaat der Bödefelder – Hauptsache, wir stapfen gemeinsam über Gipfel, staunen über Firnbäche und stoßen an auf Schmallenberg, unsere grenzenlos vereinte Stadt im Herzen des Sauerlands. Schmallenberger Sauerland!