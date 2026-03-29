80 Jahre NRW – 80 Jahre Frieden im Sauerland

Erinnerung an das Kriegsende vor 81 Jahren

Wir leben heute in einem lebens- und liebenswerten Land. Für viele, vor allem junge Menschen ist Frieden selbstverständlich geworden. Auch das Sauerland erleben sie als eine Region mit beeindruckender landschaftlicher Schönheit, mit Wäldern, Bergen, Flüssen und Seen – und zugleich als einen Ort wirtschaftlicher Stärke, moderner Unternehmen, sicherer Arbeitsplätze und hoher Lebensqualität.



Doch dieses „Paradies Sauerland“, wie wir es heute kennen, ist nicht vom Himmel gefallen.



Vor nunmehr 81 Jahren war dieselbe Region Schauplatz von Krieg, Leid und Zerstörung. Im Frühjahr 1945, während der Schlacht um den Ruhrkessel, zogen sich heftige Kämpfe auch durch das Sauerland entlang von Ruhr und Lenne bis in die Höhen des Hochsauerlandes. Städte und Dörfer wurden zerstört, Familien auseinandergerissen, Menschen verloren ihr Leben, ihre Heimat und ihre Zukunft. Angst, Hunger und Hoffnungslosigkeit prägten den Alltag.



Gründung des Bundeslandes NRW: Nordrhein – Westfalen-Lippe

Ein Jahr später, im Juni 1946, wurde das Land Nordrhein-Westfalen gegründet. Diese Staatsgründung markierte den Beginn eines tiefgreifenden Neuanfangs: politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich. Auf den Trümmern des Krieges entstand Schritt für Schritt eine friedliche Ordnung, getragen von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und dem Willen der Menschen, ihr Leben neu aufzubauen.



In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich das Sauerland zu einer der erfolgreichsten Wirtschaftsregionen Deutschlands. Mittelständische Unternehmen, Handwerk, Industrie und Innovation gingen Hand in Hand mit dem Erhalt einer einzigartigen Kulturlandschaft. Heute steht die Region beispielhaft für Wohlstand, Stabilität und Lebensqualität – und für 80 Jahre Frieden.



WOLL-Extramagazin erinnert

In einem WOLL-Extramagazin, das in diesen Wochen von jungen Redakteurinnen und Redakteuren mit den Erinnerungen damals Betroffener konzipiert und gestaltet wird, wollen wir die letzten Tage des Krieges im Sauerland dokumentieren und erinnern. Es zeigt, welches Leid Krieg über Menschen bringt – und zugleich, wie wohltuend, erfolgreich und menschlich bereichernd Friedenszeiten sind. Es richtet sich besonders an die Menschen, die die Schrecken des Krieges nicht mehr aus eigener Erfahrung kennen oder unmittelbar danach groß geworden sind. Erst mit dem Wissen über diese Tage und Wochen im Frühjahr 1945 lässt sich erahnen und bewerten, was die damals Lebenden in den folgenden Jahren und Jahrzehnten geschaffen haben. Ein lebenswertes und liebenswertes Land mit einem Wohlstand für alle. Ein Land auf das wir stolz sein dürfen. Ein Land, das wir schützen und bewahren müssen, damit nachfolgende Generationen ebenso in Frieden und Freiheit leben können.



Gerade die Geschichte des Sauerlandes lehrt uns: Frieden ist die Grundlage für alles, was unser Leben heute lebenswert macht. Er ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Errungenschaft, die Tag für Tag gelebt und erhalten werden muss. Dieses WOLL-Extramagazin ist daher Erinnerung, Mahnung und Auftrag zugleich: Alles für den Frieden zu tun – heute und in Zukunft.

Sie können das WOLL-Extramagazin „80 Jahre Frieden“ schon jetzt vorbestellen. Damit helfen Sie eine vernünftige Auflage zu planen und für eine Kostendeckung dieses Projektes zu sorgen, das zusammen mit dem Stadtarchivar der Stadt Schmallenberg, Tjark-Ole Keske, sowie Zeitzeugen, Heimatpflegerinnen und -pflegern sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus dem Sauerland entsteht.

Das WOLL-Extramagazin „80 Jahre Frieden“ kostet 9,80 Euro und ist ab Sommer bei WOLL und weiteren Verkaufs- und Vertriebsstellen erhältlich. Bestellungen an WOLL Medien und Marken eG, Kückelheim 11, 57392 Schmallenberg – Telefon: 0 29 71 – 87 0 87, info@woll-magazin.de richten.

1 Exemplar 9,90 Euro + 2,90 Euro Porto

10 Exemplare 99,00 Euro – versandkostenfrei.