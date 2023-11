80 Jahre GEFU

Wir feiern Innovation. Von Generation zu Generation.

Eslohe im Sauerland. Hier begann vor 80 Jahren die Erfolgsgeschichte von GEFU, einem der erfolgreichsten und bekanntesten Hersteller hochwertiger Küchenwerkzeuge Deutschlands. Während der Markenname bis heute an die Gebrüder Funke erinnert, die GEFU 1943 gründeten, hat sich in den vergangenen acht Jahrzehnten eine Menge verändert. Maßgeblich verantwortlich dafür ist Rudolf Schillheim, alleiniger Inhaber des Unternehmens.

„Er ist ein Visionär, ein Macher, der jede Idee am besten gleich, heute und sofort umsetzen möchte“, so beschreiben seine Mitarbeiter ihren Chef. „Das war schon immer so“, erinnert sich Schillheim. Deshalb schlug er nach seiner Schulzeit den lösungsorientierten, handwerklichen Weg ein und begann als 15-Jähriger seine Lehre als Werkzeugmacher im benachbarten Betrieb der GEFU Küchenboss GmbH & Co. KG.

„Dass ich einmal Inhaber und Geschäftsführer meines Lehrbetriebes werde, hätte ich mir vor 45 Jahren nicht träumen lassen. Umso mehr freue ich mich, dass ich gemeinsam mit meiner Familie und meinem Team GEFU zu einem so erfolgreichen Unternehmen machen konnte und wir mit unseren Kunden und vielen tollen Aktionen unser 80-jähriges Jubiläum feiern konnten“, so Schillheim. „Und ich bin mir sicher, dass eines Tages meine Söhne, die beide bereits engagiert bei GEFU tätig sind, diesen Erfolg mit genauso viel Innovationsgabe und Leidenschaft in der nächsten Generation weiterführen werden.“

Zum Jubiläum hat GEFU eine Baumpflanzaktion (1 Artikel = 1 Baum) gestartet. Bis jetzt konnten dadurch schon fast 10.000 Bäume gepflanzt werden. Da die Aktion gut läuft, legt GEFU noch einmal bis zu 2000 Bäume drauf. Weitere Informationen unter: www.gefu.com