80 Jahre danach – Die Geschichte des Kriegsendes in Westfalen und im Sauerland

US-Soldaten im Sauerland.

Foto: Filmstill/US-National Archives

Münster (lwl). Im Frühjahr 2025 jährte sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, das mit der vollständigen Kapitulation der Wehrmacht in Berlin am 8. Mai 1945 – heute vor 80 Jahren – besiegelt wurde. Zum Gedenken daran veröffentlicht das LWL-Medienzentrum für Westfalen vier Dokumentarfilme auf YouTube, die das Kriegsende und die unmittelbare Nachkriegszeit in den Blick nehmen.

Frühjahr 1945 – als der Krieg ins Sauerland kam

„Der bundesweite Gedenktag am 8. Mai erinnert an ein Schlüsseldatum jüngerer deutscher und auch sauerländischer Geschichte: die doppelte Befreiung von Nationalsozialismus und Krieg und den Neubeginn unter demokratischen Vorzeichen vor nunmehr 80 Jahren“, so Prof. Markus Köster, Historiker und Leiter des LWL-Medienzentrums für Westfalen. Aus diesem Anlass veröffentlicht das LWL-Medienzentrum auf seinem YouTube-Kanal „Westfalen im Film“ vier Dokumentarfilme, die filmische Blickwinkel auf die historischen Ereignisse eröffnen und dabei verschiedene Aspekte beleuchten.



Eröffnet wird die Filmreihe am 8. Mai mit dem Dokumentarfilm „Als die Amerikaner kamen“, der vom LWL-Medienzentrum bereits in Episoden auf YouTube veröffentlicht wurde und nun erstmals als Langfassung online zu sehen ist. Der Film erzählt die Geschichte des Kriegsendes in Westfalen buchstäblich aus der Perspektive US-amerikanischer Soldaten. Denn die alliierten Truppen wurden von Kamerateams begleitet, die die Besetzung der Region in eindrucksvollen Bildern festhielten. Auf dieser Grundlage erzählt die Dokumentation von Ende und Neuanfang, zeigt Kampfhandlungen und Kriegszerstörungen ebenso wie die Gefangennahme deutscher Soldaten, Begegnungen mit der Zivilbevölkerung, die Entdeckung von Kriegsverbrechen, die Internierung von NS-Funktionären und die allmähliche Rückkehr zur Normalität.

8. Mai 1945 – Tag der Befreitung

In den kommenden Wochen folgen auf dem Kanal drei weitere Filme, die erstmals auf YouTube veröffentlicht werden: Die Dokumentation „Das neue alte Münster“ von Markus Schröder beleuchtet auf Basis historischer Filmdokumente die Nachkriegszeit in der Stadt, die in nur wenigen Jahren aus den Trümmern neu entstand. Die meist privaten Filmaufnahmen sind Dokumente der immensen Zerstörung, aber auch der tatkräftigen Wiederaufbauleistungen der Bevölkerung. Sie zeigen die neu entstehende Infrastruktur, das wiedererwachende öffentliche Leben sowie alte und neue Wahrzeichen Münsters.



Der Film „Good Morning Westphalia“ von Daniel Huhn schildert die Geschichte der Präsenz britischer Truppen in Westfalen nach dem Zweiten Weltkrieg. Er erzählt von über 70 Jahren Mit- und Nebeneinander von Deutschen und Briten. Viele Jahre bestimmten die Briten erst als Besatzer, dann als Verbündete die Neuausrichtung nach dem Krieg mit und blieben auch nach der Wiedervereinigung.

Quelle: Filmstill/US-National Archives Bewohner eines Hauses bei Olpe empfangen die Amerikaner mit einer weißen Fahne. Foto: Filmstill/US-National Archives





Abgeschlossen wird die Filmreihe mit dem Dokumentarfilm „1946 von Schlesien ins Münsterland vertrieben“. Er thematisiert die Ankunft und den Umgang mit jenen Neubürgern, die nach Kriegsende aus den vormals deutschen Ostgebieten vertrieben wurden und in großen Eisenbahntransporten das Münsterland und andere westfälische Regionen erreichten. Basis des Films bilden Zeitzeugeninterviews, die 2015 auf Initiative des Vereins „Denkmal Barackenlager Lette e.V.“ im Kreis Coesfeld entstanden. Die persönlichen Schilderungen zeigen deutlich, wie stark Flucht und Vertreibung auch nach vielen Jahrzehnten im persönlichen Leben nachwirken.



Alle vier Filme sind auf dem YouTube-Kanal „Westfalen im Film“ zu sehen, der regelmäßig Themen aus Geschichte, Gegenwart und Kultur der Region lebendig macht.

https://westfalen-medien.lwl.org/



8. Mai – „Als die Amerikaner kamen“: https://www.youtube.com/watch?v=kKcl-VK_9sE



22. Mai – „Das neue alte Münster“



05. Juni – „Good Morning Westphalia“



19. Juni – „1946 von Schlesien ins Münsterland vertrieben“