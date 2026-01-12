80.000 Euro für das Ehrenamt: Der Vorstand der Volksbank Sauerland setzt mit dem Co-Funding-Spendentopf ein starkes Zeichen für regionales Engagement.

Hochsauerlandkreis / Kreis Olpe. Gemeinschaft wirkt – und sie wächst weiter: Zum Start ins neue Jahr setzt die Volksbank Sauerland erneut ein starkes Zeichen für regionales Engagement. Der Co-Funding-Spendentopf der Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ ist für 2026 mit 80.000 Euro gefüllt. In den letzten 10 Jahren wurden rund 500.000 Euro an zusätzlichem Co-Funding an Projekte in der Region ausgezahlt.

„Crowdfunding ist für uns längst mehr als ein Förderinstrument – es ist gelebte Partnerschaft mit den Menschen, Vereinen und Initiativen vor Ort“, betont Michael Griese, Vorstand der Volksbank Sauerland. „Und die Zahlen sprechen für sich: seit dem Start im Jahr 2015 wurden bereits über 360 Projekte mit einem Gesamtvolumen von knapp 2,1 Millionen Euro erfolgreich realisiert.“

Erfolgsmodell mit konkretem Mehrwert für die Region

Über die Plattform „Viele schaffen mehr“ bringen Vereine und gemeinnützige Organisationen ihre Projekte an den Start und aktivieren Unterstützer aus ihrem Umfeld. Die Volksbank Sauerland verstärkt jede einzelne Spende durch das bewährte Co-Funding-Prinzip und sorgt so für einen zusätzlichen finanziellen Schub.

Allein 2025 profitierten zahlreiche Projekte von diesem Modell – vom Sport über Kultur bis hin zu Natur- und Bildungsprojekten. Zwei Beispiele zeigen die Bandbreite und Wirkung:

SGV Arnsberg – Sanierung und Neugestaltung der SGV-Hütte

Aktuell läuft das Projekt zur nachhaltigen Teilsanierung des Vereinsheims im Hellefelder Bachtal. Neben baulichen Maßnahmen entsteht ein außerschulischer Lernort in Form eines Amphitheaters, der Natur, Bildung und Gemeinschaft verbindet. Das Projekt stößt auf große Resonanz und zeigt, wie Crowdfunding langfristige Mehrwerte schafft.

Rot-Weiß Ostentrop-Schönholthausen – Neue Gardekostüme für die Funkengarde

Das erfolgreich abgeschlossene Projekt ermöglichte die Anschaffung neuer Kostüme für den Seniorengardetanz. Damit stärkt der Verein sein modernes Breitensportangebot und schafft Raum für Nachwuchsförderung – ganz im Sinne des Vereinsmottos „Gemeinsam. Sport. Machen.“

Bewährtes Prinzip – starkes Signal zum Jahresauftakt

Mit dem frühzeitig gefüllten Co-Funding-Topf für 2026 gibt die Volksbank Sauerland Vereinen und Initiativen Planungssicherheit und einen klaren Impuls, neue Projekte anzugehen. Jede Spende von mindestens 10 Euro wird mit 10 Euro Co-Funding der Volksbank Sauerland aufgestockt.

„Unser Ansatz ist einfach und wirkungsvoll: Wir bringen Menschen zusammen, machen Engagement sichtbar und verstärken es gezielt“, so Griese. „Gerade zum Jahresbeginn möchten wir Vereine ermutigen, ihre Ideen jetzt auf den Weg zu bringen.“

Weitere Informationen zur Crowdfunding-Plattform sowie zu laufenden und erfolgreichen Projekten gibt es unter: www.vb-sauerland.de/crowdfunding