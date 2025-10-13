8. Warsteiner Schützenkonferenz lädt zu Wissen, Dialog und Geselligkeit ein

Nachbesetzung von Vorstandposten, neue Vorgaben und Richtlinien, ein attraktives Vereinsleben gestalten und neue Mitglieder gewinnen – das Schützenwesen steht vielerorts vor ähnlichen Herausforderungen. Unterstützung, Austausch und neue Impulse bietet dabei traditionell bei der Warsteiner Schützenkonferenz. Die achte Auflage findet am 22. November 2025 um 11 Uhr in der Warsteiner Welt statt. Eingeladen sind alle interessierten Vereine, die sich in lockerer Atmosphäre austauschen und über aktuelle Themen informieren möchten. „Viele Vereine sind bereits Stammgäste und haben seit der ersten Auflage keine Schützenkonferenz verpasst“, erklärt Thomas Wulfert, Schützenbeauftragter der Warsteiner Brauerei. „Wir freuen uns darauf in diesem Jahr viele bekannte und neue Gesichter bei der achten Warsteiner Schützenkonferenz zu begrüßen.“

Die Teilnehmenden dürfe sich auf ein vielfältiges Programm mit Referenten aus dem Schützenwesen und der Brauerei freuen. Mit dabei unter anderem Jonas Leineweber, der das Forschungsprojekt Tradition im Wandel der Warsteiner Brauerei und der Universität Paderborn wissenschaftlich begleitet hat. Die Schwerpunkte bei der diesjährigen Schützenkonferenz liegen auf Themen wie Digitalisierung im Verein, Finanzen sowie Schanktechnik oder Tankbierlösungen. Darüber hinaus steht der persönliche Austausch im Mittelpunkt. „Uns ist es wichtig das die teilnehmenden Vereine mit den Referenten in den direkten Austausch kommen, dabei entstehen oft Ideen, die das Schützenwesen langfristig bereichern“, so Wulfert. „Ziel ist es, dass die Teilnehmenden neue Impulse für ihre Vereinsarbeit mitnehmen. Und natürlich kommen auch Geselligkeit und das Anstoßen mit einem frisch gezapften Warsteiner nicht zu kurz.“

Zur Anmeldung

Die 8. Warsteiner Schützenkonferenz findet am 22. November 2025 ab 11 Uhr in der Warsteiner Welt statt. Interessierte Vereine können sich bis zum 17. November anmelden. Bei der Anmeldung können außerdem Themenwünsche angegeben werden. Die Anmeldung erfolgt über diesen Link, per Mail an tarens@warsteiner.com