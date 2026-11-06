8.000 Quadratmeter für besondere Veranstaltungen 

Hier werden aus Geburtstagen kleine Abenteuer, aus Betriebsausflügen echte Teamerlebnisse und aus Familienfeiern Tage, an denen mehrere Generationen gemeinsam Spaß haben. Jede Veranstaltung kann passend zum Anlass, zur Gruppengröße und zu den Gästen gestaltet werden: aktiv und sportlich, spielerisch und entspannt oder als abwechslungsreiche Mischung mit gemeinsamen Pausen und einem gastronomischen Abschluss.



Gemeinsam erleben statt nur zusammensitzen

Der besondere Vorteil der Freizeitwelt: Jeder kann den Tag nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten. Einige Gäste suchen die sportliche Herausforderung, andere treten spielerisch gegeneinander an oder entdecken virtuelle Welten. Danach trifft sich die Gruppe im Bistro, tauscht Erlebnisse aus und verbringt gemeinsam eine entspannte Zeit. Gerade bei einer Familienfeier entsteht so Spaß für alle Generationen – von den Kindern bis zu den Großeltern. Jeder kommt auf seine Kosten und trotzdem erleben alle den Tag gemeinsam.



Ob Kindergeburtstag, Familienfest, Vereinsfahrt, Schulausflug oder Treffen mit Freunden: Aus einem Termin entsteht ein Tag mit Bewegung, Überraschungen und persönlichen Momenten. Auch Unternehmen finden in der Freizeitwelt einen passenden Rahmen. Abseits des Arbeitsalltags können Kollegen gemeinsam Herausforderungen meistern, sich von einer anderen Seite kennenlernen und anschließend in lockerer Atmosphäre zusammenkommen. Betriebsausflug, Teamtag oder Weihnachtsfeier werden so zu Veranstaltungen, die Begegnung schaffen und den Zusammenhalt stärken.



Planbar, persönlich und wetterunabhängig

Das Team der Freizeitwelt unterstützt bei der Zusammenstellung eines passenden Ablaufs. Aktivitäten, Dauer und gastronomische Angebote können auf die jeweilige Gruppe abgestimmt werden. Damit eignet sich die Freizeitwelt für einen kompakten Nachmittag ebenso wie für ein umfangreiches Tagesprogramm.



„Eine gute Veranstaltung bringt Menschen nicht nur an einen Ort, sondern miteinander ins Erleben“, sagt Christian Koch, der die Freizeitwelt Sauerland vor über 20 Jahren eröffnet hat. So nimmt am Ende jeder nicht nur schöne Erinnerungen, sondern auch viele gemeinsame Geschichten mit nach Hause. (hh)



Freizeitwelt Sauerland · Auf dem Loh 12 · 57392 Schmallenberg

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