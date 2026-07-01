750 Jahre Winterberg — als Sticker zum Anfassen und Einkleben

Stadtmarketingverein lädt weiter zum Sammeln, Tauschen und Erleben ein: Tauschbörse dienstags auf der Sommerbühne am Marktplatz

Die Resonanz bisher ist sehr positiv: Das Sammeln verbindet dabei Generationen und macht Stadtgeschichte auf eine Weise erlebbar, die kein Geschichtsbuch ersetzen kann.

100 Sticker, eine Stadt — Geschichtsunterricht der anderen Art

Unter dem Motto „Erklebe deine Stadt!“ entsteht mit jedem Sticker ein kleines Stück Winterberger Identität. Das Album richtet sich an alle Kinder, die ihre Heimat neu entdecken. Erwachsene, die sich erinnern, und Gäste, die neugierig auf das werden, was hinter den Fassaden steckt. Wer alle 100 Sticker beisammen hat, hält ein persönliches Stadtporträt in den Händen: einmalig, lokal, lebendig. Die Stickerpäckchen sind in der gesamten Einkaufswelt erhältlich, die Alben in ausgewählten Betrieben.

Tauschen auf der Sommerbühne und beim Hochheidetag

Wer doppelte Sticker hortet, hat dienstags auf der Sommerbühne die Gelegenheit zum Tausch dort trifft sich die Stadtgemeinschaft ohnehin, und der Sticker-Tausch fügt dem Abend eine weitere Begegnungsdimension hinzu. Ein besonderes Highlight bietet der Hochheidetag am 1. August 2026: Auch hier können Sticker getauscht werden mitten in einem der stimmungsvollsten Veranstaltungsformate des Jubiläumsjahres.

„Dieses Stickeralbum ist mehr als ein Sammelheft. Es ist ein Stück gelebte Gemeinschaft und der Beweis, dass Geschichte nicht trocken sein muss, wenn man sie gemeinsam erlebt.“ Nicole Müller, Geschäftsführerin Stadtmarketingverein Winterberg

Teilnehmende Betriebe

Die teilnehmenden Betriebe, bei denen Alben und Sticker erhältlich sind: Bekleidungsgeschäft Bessmann · Blumen Klotz · Brillenschmiede Lu · Bürgerbahnhof · Christian Leisse Herrenausstatter & Damenmode · Der Lakritzmann · E-Center Löffler · Faupel Schöne Schuhe · Mode Menke · Outdoor 842 · see you by V&K Kuhnert · Street Point · Tischlein deck dich · Tourist-Info Winterberg · Wellensteyn Store · Winterberger Strumpfhaus · Wortreich Lesen und mehr.