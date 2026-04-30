750 Jahre urkundliche Ersterwähnung Winterberg – und ein Album voller Geschichte

Stadtmarketingverein Winterberg präsentiert zum Stadterlebnis 2026 ein einzigartiges Stickeralbum zum Stadtjubiläum

Zum 750. Jubiläum der urkundlichen Ersterwähnung Winterbergs präsentiert der Stadtmarketingverein Winterberg gemeinsam mit der Stadt Winterberg und dem Heimat- und Geschichtsverein Winterberg ein besonderes Sammelobjekt: Ein Stickeralbum lädt Bürgerinnen, Bürger und Gäste ein, die Geschichte der Stadt auf spielerische Weise zu entdecken – durch Sammeln, Tauschen und Einkleben.

Geschichte zum Anfassen

Das Album erzählt in Bildern, was Winterberg ausmacht: historische Ereignisse und Entwicklungen, prägende Orte und Bauwerke, Momente aus Sport und Tourismus sowie das Winterberg von heute – eine moderne Stadt mit Tradition und Zukunft. Das Sammelformat macht Geschichte erlebbar, nicht nur lesbar. Beim Tauschen entstehen Gespräche über die Stadtgeschichte, beim Einkleben persönliche Verbindungen über Generationen hinweg.

„750 Jahre urkundliche Ersterwähnung Winterberg ist kein abstraktes Jubiläum – das ist gelebte Geschichte, die Menschen in dieser Stadt täglich umgibt. Mit dem Stickeralbum wollen wir diese Geschichte greifbar machen: für die Schulkinder genauso wie für Oma und Opa, für Zugezogene genauso wie für alte Winterberger. Es soll Gespräche anstoßen, Erinnerungen wecken und zeigen, was unsere Stadt ausmacht“, sagt Nicole Müller, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins Winterberg.

So funktioniert das Sammeln

Das Stickeralbum ist zum Preis von 5,99 Euro erhältlich: in teilnehmenden Geschäften der Einkaufswelt Winterberg, in der Tourist-Information am Kurpark 4 sowie im Bürgerbahnhof an der Bahnhofstraße 12. Stickerpäckchen gibt es ab einem Einkaufswert von zehn Euro gratis dazu – bis zu fünf Päckchen pro Einkauf. Wen das Sammelfieber gepackt hat, der kann sogar zusätzliche Stickerpäckchen für 0,99 Euro in der Tourist-Information und im Bürgerbahnhof erwerben. Zudem ist das Album auch beim Winterberger Stadterlebnis am Stand des Rathauses und des Heimat- und Geschichtsvereins erhältlich.

„Das Stickeralbum ist Heimatliebe pur und eröffnet einen ganz neuen Zugang zu unserer Stadtgeschichte. Ich freue mich jetzt schon auf mein Exemplar und die ersten Sticker. So wird die Verbundenheit zur Heimat erlebbar“, sagt Bürgermeister Michael Beckmann.

Das System verbindet das Sammelvergnügen gezielt mit dem lokalen Handel: Wer sammeln will, kauft vor Ort – und stärkt damit die Winterberger Innenstadt.

Gemeinschaft als roter Faden

Hinter dem Projekt steht ein klares Bild: Stadtgeschichte als gemeinschaftliche Leistung. Über 750 Jahre haben Menschen diese Stadt geprägt, aufgebaut und weiterentwickelt. Das Stickeralbum macht diese Entwicklung sichtbar – und schafft neue Begegnungen zwischen den Menschen, die Winterberg heute ausmachen.

Das Album ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen unter www.winterberg.de.