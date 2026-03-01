750 Jahre Bontkirchen – Großes Jubiläumsfest am 01. und 02. Mai 2026

Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort im Jahr 1276 unter dem Namen „Bobbenkercken“. Der Paderborner Bischof Simon von der Lippe belebte im Mittelalter die Pfarrei neu und bestimmte den Heiligen St. Vitus zum Patron. Einblicke in die bewegte Geschichte des Dorfes bietet eine umfangreiche Ausstellung in der St. Vitus Kirche Bontkirchen. Dort präsentieren sich zudem die örtlichen Vereine.

Neben Landwirtschaft und Eisenerzbergbau besitzt auch das Handwerk eine lange Tradition in Bontkirchen. Auf der Festmeile werden historische und moderne Handwerkstechniken vorgestellt. Die Route verläuft von der Willinger Straße über das Kriegerdenkmal zum Dorfplatz und weiter entlang der Straße „Zum Sonnenborn“ bis zum Kindergarten.

Quelle: Privat

Für das leibliche Wohl wird mit einer bunten und besonderen Auswahl an Speisen und Getränken gesorgt. Von einem gemütlichen Weindorf über klassische Kirmesgerichte bis hin zu regionalen Spezialitäten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die kleinen Besucher erwartet ein großes Kinderprogramm mit verschiedenen Spielen, einer Hüpfburg, Kinderschminken, sie können Gläser nach eigener Kreativität bemalen und sogar ihr Können auf einer Skisprungschanze ausprobieren. Eine rasante Artistik Show, in der brennende Fackeln fliegen und ein Stelzen-Walk Act vorgeführt wird, begeistert am 1. Festtag sicherlich nicht nur die Kleinen.

Am Ortsausgang Richtung Hoppecke können sich die Technikfreunde auf eine Traktorenausstellung freuen und auf der Festmeile steht ein mit gekühlten Getränken gefüllter Oldtimer der Firma Veltins. Für diejenigen, die Bontkirchen und die umliegende Landschaft im schönen Ittertal von oben erleben möchten, werden spektakuläre Helikopter-Rundflüge angeboten, die vor Ort (je nach Verfügbarkeit) noch gebucht werden können.

Die Feierlichkeiten werden am Freitag, den 1.Mai mit einem Jubiläumsgottesdienst beginnen und am Dorfplatz gegen 13:00 Uhr mit einer offiziellen Begrüßung eröffnet. Ab 11:00 Uhr kann aber schon über die Festmeile geschlendert werden. Den gesamten Tag gibt es musikalische Unterhaltung, unter anderem während des Frühschoppens durch den Musikverein Bontkirchen und danach auch mit dem Gesangverein und den Padberger Spielleuten. Am späten Nachmittag bis in die Abendstunden sorgen die beiden überregional bekannten Bands „The Tequilas“ und „Moskito Live“ für ausgelassene Stimmung und laden zum Mitfeiern ein.

Quelle: Privat

Wer dieses besondere Jubiläum nicht verpassen möchte, findet weitere Informationen, das vollständige Programm und interessante Hinweise auf der Website: www.mein-bontkirchen.de oder auf Instagram unter bontkirchen_750jahre.









