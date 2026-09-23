75 Jahre Werbegemeinschaft Schmenberg e.V.

Festakt im Habbels würdigt Tradition, Gemeinschaft und Zukunft

Mit einem festlichen Abend im Habbels hat die Werbegemeinschaft Schmallenberg e.V. ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Zahlreiche geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik, Vereinsleben und Stadtgesellschaft kamen zusammen, um auf die erfolgreiche Geschichte der Gemeinschaft zurückzublicken und gleichzeitig den Blick auf zukünftige Herausforderungen und Chancen zu richten.

Die Begrüßung der Gäste übernahm Marc Brüggemann, erster Ansprechpartner der Werbegemeinschaft Schmallenberg. In seinen einleitenden Worten würdigte er das langjährige Engagement vieler Unternehmerinnen und Unternehmer, die die Entwicklung der Werbegemeinschaft über Generationen hinweg geprägt haben. Gleichzeitig stellte er die Bedeutung eines starken Miteinanders für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Schmallenberg heraus.

Quelle: Werbegemeinschaft Schmallenberg Marc Brüggemann

Anschließend richtete Hans-Georg Bette, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Schmallenberg, ein Grußwort an die Anwesenden. Er hob die wichtige Rolle der Werbegemeinschaft für die Attraktivität und Lebendigkeit der Stadt hervor und dankte den Verantwortlichen für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz zum Wohl der heimischen Wirtschaft.

Durch das abwechslungsreiche Programm führte in gewohnt unterhaltsamer und professioneller Weise Klaus-Peter Kappest, der den Abend mit interessanten Gesprächen, Anekdoten und informativen Beiträgen bereicherte.

Heimatregion für Olympiasiegerin

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war das Gespräch mit der Olympiasiegerin Hannah Neise. Gemeinsam mit Vera Geueke sprach die erfolgreiche Skeleton-Athletin über ihren Weg an die Weltspitze, die Herausforderungen des Leistungssports, ihre Verbundenheit zur Heimatregion und die Bedeutung von Unterstützung und Zusammenhalt auf dem Weg zum Erfolg. Die Gäste erlebten dabei eine sympathische und nahbare Spitzensportlerin, die trotz ihrer internationalen Erfolge eng mit dem Sauerland verbunden geblieben ist. Gleichzeitig wurde deutlich, wie wichtig die Förderung regionaler Talente und Vorbilder für die Region ist.

Für spannende Einblicke sorgte anschließend eine Talkrunde mit ehemaligen Vorsitzenden der Werbegemeinschaft. Marcus Schulte-Glade, Josef Wilmes und Sabine Ringleb blickten gemeinsam mit Anke Gerling aus dem aktuellen Vorstand auf die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte zurück. Dabei wurden prägende Ereignisse und erfolgreiche Aktionen der vergangenen 75 Jahre ebenso thematisiert wie die aktuellen Herausforderungen für Handel, Gastronomie und Dienstleistungsunternehmen. Die Gesprächsteilnehmer waren sich einig, dass sich die Rahmenbedingungen zwar verändert haben, die Bedeutung einer starken Gemeinschaft und eines gemeinsamen Auftretens jedoch heute wichtiger denn je ist.

Einen weiteren Höhepunkt des Abends bot die bekannte Sauerländer Comedienne Cilly Alperscheid. Mit viel Humor, Schlagfertigkeit und regionalem Charme sorgte sie für zahlreiche Lacher und lockerte den Festakt auf höchst unterhaltsame Weise auf.

Zusammenhalt. Engagement. Innovationskraft. Verantwortung.

Neben den Programmpunkten blieb ausreichend Zeit für persönliche Gespräche und Begegnungen. Bei einem ausgezeichneten kulinarischen Angebot und erfrischenden Getränken nutzten die Gäste die Gelegenheit zum Austausch, zur Pflege bestehender Kontakte und zum Knüpfen neuer Verbindungen. Die rundum gelungene Atmosphäre machte den Festabend zu einem besonderen Erlebnis für alle Beteiligten.

Der Festakt zum 75-jährigen Jubiläum zeigte eindrucksvoll, wofür die Werbegemeinschaft Schmallenberg seit ihrer Gründung steht: für Zusammenhalt, Engagement, Innovationskraft und die gemeinsame Verantwortung für einen lebendigen und attraktiven Wirtschaftsstandort. Mit Stolz blickt die Werbegemeinschaft auf ihre erfolgreiche Geschichte zurück und mit Zuversicht auf die Aufgaben und Chancen der kommenden Jahre.

75 Jahre Werbegemeinschaft Schmallenberg e.V. stehen für gelebte Gemeinschaft und die erfolgreiche Zusammenarbeit vieler engagierter Menschen. Der Festabend im Habbels bot hierfür einen würdigen, stimmungsvollen und zugleich zukunftsorientierten Rahmen.