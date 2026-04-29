75 Jahre Werbegemeinschaft: Schmallenberg lädt zum Maibaum-Shopping

Wenn sich die historische Altstadt von Schmallenberg in ein gemütliches Open- Air-Wohnzimmer verwandelt, der Duft von frischem Flammkuchen durch die Straßen zieht und der Maibaum auf dem Schützenplatz im Frühlingswind weht, dann ist wieder „Maibaum-Shopping- Zeit“. Doch in diesem Jahr ist alles eine Nummer größer: Die Werbegemeinschaft Schmallenberg e.V. feiert ihr 75-jähriges Bestehen und lädt am Donnerstag, den 8. Mai 2026, zu einem besonderen Abend ein, der Genuss, Geselligkeit und Heimatshoppen perfekt vereint.

Die Erfolgsgeschichte des Schmallenberger Handels ist eng mit der Werbegemeinschaft verknüpft. Seit drei Dreivierteljahrhunderten setzen sich die lokalen Händler, Gastronomen und Dienstleister gemeinsam dafür ein, die „Kultur- und Einkaufsstadt“ lebendig zu halten. Das Maibaum-Shopping am 8. Mai bildet dabei einen der Höhepunkte im Jubiläumskalender.

Entspanntes Einkaufen bis 20 Uhr

Wer den Feierabend für einen ausgiebigen Bummel nutzen möchte, kommt voll auf seine Kosten. Die Fachgeschäfte in der Innenstadt öffnen ihre Türen bis 20:00 Uhr. In entspannter Atmosphäre lässt es sich durch die neuen Frühjahrskollektionen stöbern, fachkundige Beratung genießen oder das ein oder andere Jubiläumsangebot entdecken. „Das Maibaum-Shopping ist mehr als nur ein verlängerter Öffnungstag. Es ist ein Dankeschön an unsere treuen Kunden“, so die Verantwortlichen. Wer noch ein Guthaben auf seiner „CityCard“ hat, kann dieses natürlich direkt vor Ort bei den zahlreichen Partnern einlösen.

Genuss-Zentrum Schützenplatz: Lokal trifft Gast-Winzer

Ab 17:00 Uhr verlagert sich das Geschehen zusätzlich auf den Schützenplatz. Rund um den festlich geschmückten Maibaum entsteht ein lebendiger Treffpunkt, der durch die ansässige Gastronomie und besondere Gäste gestaltet wird. Für das kulinarische Wohl wurde ein vielfältiges Paket geschnürt:

• Edle Tropfen aus der Pfalz: Das renommierte Weingut Peter Stolleis aus Neustadt an der Weinstraße reist eigens an, um charaktervolle Weine und Sekte zu präsentieren.

• Knuspriges aus der Region: Der Landgasthof Oestreich aus Dorlar sorgt für die passende Stärkung und serviert frisch zubereitete, herzhafte Flammkuchen.

• Nostalgie am Zapfhahn: Ein optisches Highlight ist der Grevensteiner Oldtimer von VELTINS,

der die Gäste mit kühlen Brau-Spezialitäten versorgt.

• Cocktails & Urlaubsflair: Frische Drinks gibt es am Cocktailwagen von Daniele Sparacio, während das Team vom Bacio direkt am Platz mit italienischem Flair, Kaffeespezialitäten und Bar-Feeling aufwartet.

• Eisgenuss unter dem Maibaum: Auch das Eiscafé San Remo ist Teil der Kulisse und lädt dazu ein, den Abend mit einer sü.en Erfrischung zu krönen.

Ein Fest für die Gemeinschaft

Begleitet von stimmungsvoller Hintergrundmusik lädt die Veranstaltung bis ca. 22:00 Uhr zum Verweilen ein. Es ist die Gelegenheit, mit Nachbarn ins Gespräch zu kommen, auf das Jubiläum anzustoßen und die Sauerländer Gemütlichkeit zu genießen. Die Werbegemeinschaft Schmallenberg e.V. betont, dass solche Abende vom starken Zusammenhalt vor Ort leben: „75 Jahre sind ein stolzer Meilenstein. Es zeigt, dass Schmallenberg von Menschen getragen wird, die ihre Stadt gemeinsam bewegen wollen.“ Alle Bürger und Gäste sind herzlich eingeladen, die Vielfalt des lokalen Handels zu feiern und einen unvergesslichen Abend unter dem Maibaum zu erleben.

Infokasten